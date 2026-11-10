سيف زاهر يكشف وجهة باسم علي الجديدة بعد أزمة استبعاده من جهاز المنتخب

كشف الإعلامي سيف زاهر عن تطورات جديدة بشأن مستقبل باسم علي، لاعب الأهلي السابق، بعد فشل انضمامه إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة علي ماهر، المدير الفني الجديد للفراعنة.

وقال سيف زاهر، خلال تصريحات تلفزيونية، إن باسم علي سيتواجد خلال الساعات المقبلة في أحد الأندية، بعدما تم الاتفاق على انضمامه إلى مكان جديد، مشيرًا إلى أن علي ماهر كان طرفًا في الاتفاق الخاص بتحديد وجهته المقبلة.

وأضاف أن علي ماهر حرص على إنهاء الاتفاق بشأن تواجد باسم علي في أحد الأندية، ولم يشعر بالارتياح إلا بعد إتمام الأمر، وذلك عقب تعثر انضمامه إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وكان باسم علي قد ارتبط اسمه بالانضمام إلى الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني، ضمن اختيارات علي ماهر لمعاونيه، إلا أن الأمر لم يكتمل، ما أثار تساؤلات حول مستقبله خلال الفترة المقبلة.

وسبق أن كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن كواليس استبعاد باسم علي من الجهاز الفني للمنتخب، رغم حضوره المعسكر، قبل أن تتجه الأنظار إلى مصيره بعد تعثر توليه المهمة مع الجهاز الفني الجديد.

وبذلك، يستعد باسم علي لخوض تجربة جديدة داخل أحد الأندية خلال الساعات المقبلة، بعد تدخل علي ماهر لإنهاء الاتفاق بشأن تواجده في مكان جديد.