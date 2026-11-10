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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كوكوريا: ريال مدريد أفضل فريق في أوروبا.. ولا أهتم بالحديث مع لامين يامال

مارك كوكوريا
مارك كوكوريا
يمنى عبد الظاهر

كشف مارك كوكوريا، لاعب ريال مدريد، عن رأيه في مستوى الفريق الملكي وباريس سان جيرمان خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن ريال مدريد هو أفضل فريق في أوروبا، كما كشف تفاصيل موقفه من الحديث مع لامين يامال عقب مباراة الكلاسيكو.

وقال كوكوريا، في تصريحات تلفزيونية، إن ريال مدريد يقدم مستويات جيدة على صعيد النتائج، ويمر بفترة مميزة، وهو ما يجعله الأفضل في أوروبا خلال الوقت الحالي.

وأضاف: «ريال مدريد هو أفضل فريق في أوروبا حاليًا، نحن نمر بفترة جيدة من النتائج، أما باريس سان جيرمان، فلا أشاهد مبارياتهم، ولا أتابع كرة القدم بشكل عام، لكنهم يمتلكون فريقًا قويًا ولاعبين من الطراز الرفيع ومشروعًا جيدًا، لكن في الوقت الحالي ريال مدريد هو الأفضل».

وتطرق لاعب ريال مدريد إلى موقفه من لامين يامال عقب مباراة الكلاسيكو، مؤكدًا أنه لم يتحدث معه بعد المواجهة، ولا يرى أنه مضطر للدخول في أحاديث أو تعليقات بشأن ما حدث داخل الملعب.

وأوضح كوكوريا: «لم أتحدث مع لامين يامال بعد الكلاسيكو، لست مضطرًا للحديث، لقد فزنا وقدمت أداءً جيدًا، هذا كل ما في الأمر».

وشدد على أنه لا يفضل الكلام أو التباهي بما يقدمه، مؤكدًا أن أسلوبه يعتمد على التزام الصمت والتركيز على عمله، بدلًا من الدخول في نقاشات أو إطلاق تصريحات بعد المباريات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على رضاه عن أدائه في الكلاسيكو، قائلًا إنه قدم مستوى جيدًا، ولا يحتاج إلى التحدث كثيرًا لإثبات ذلك.

مارك كوكوريا لاعب ريال مدريد باريس سان جيرمان ريال مدريد لامين يامال

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