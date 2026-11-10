موسم أفريقي للنسيان.. صن داونز يفشل في تحقيق أي انتصار خلال 2026-2027

يعيش فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بداية صعبة على المستوى القاري خلال موسم 2026-2027، بعدما عجز عن تحقيق أي انتصار في مبارياته الأفريقية حتى الآن، في واحدة من أسوأ بداياته خلال السنوات الأخيرة.

وتلقى صن داونز ضربة مبكرة بعدما ودع منافسات دوري أبطال إفريقيا من الدور التمهيدي، دون أن يتمكن من تحقيق أي فوز خلال مشواره في البطولة، ليفقد فرصة المنافسة على اللقب القاري.

ولم تتوقف النتائج المخيبة عند هذا الحد، إذ خسر الفريق الجنوب إفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في مواجهة كأس السوبر الإفريقي، ليواصل إخفاقاته في المنافسات القارية.

وبهذه النتائج، يجد صن داونز نفسه أمام بداية أفريقية مخيبة للآمال، بعدما ابتعد عن منصات التتويج مبكرًا، في وقت كان يطمح خلاله إلى تأكيد مكانته بين كبار القارة واستعادة حضوره في البطولات الأفريقية.