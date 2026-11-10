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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من هضبة أم السيد إلى الوديان.. مكتبات مصر العامة تفتح آفاق المعرفة لأبناء جنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
ايمن محمد

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، مقر مكتبات مصر العامة بمنطقة هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التطوير والتجهيزات النهائية، والوقوف على مدى جاهزية المكتبة للافتتاح التجريبي واستقبال الجمهور، وتقديم خدماتها الثقافية والتعليمية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، ورئيس مدينة شرم الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية، وكان في استقبالهم المهندسة هبة أبو المكارم، مدير عام مكتبات مصر العامة بجنوب سيناء، وفريق العمل بالمكتبة.

وتابع المحافظ أعمال الدهانات والتشطيبات والتطوير والتجميل بمحيط المكتبة، وتنسيق الأسوار والمباني، وأعمال الزراعة والتشجير، إلى جانب إعادة تأهيل منظومة الإضاءة العاملة بالطاقة الشمسية، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال تركيب الإنترلوك، واستكمال الأسوار والزراعات وأعمال التنسيق العام، بما يضمن ظهور المكتبة بصورة حضارية تليق بمكانة مدينة شرم الشيخ.

كما تفقد القاعات ومختلف مكونات المكتبة، واطلع على التجهيزات المخصصة للأنشطة الثقافية والتعليمية والفنية، والتي تضم مصادر متنوعة للمعرفة والقراءة، ومعامل للحاسب الآلي، وأنشطة منتسوري لتنمية مهارات الأطفال، وبرامج لدعم ذوي صعوبات التعلم، وورشًا للفنون والتمثيل، فضلًا عن تقنيات الواقع الافتراضي والإنتاج الرقمي، وقاعة للمؤتمرات، بما يوفر منظومة متكاملة من الخدمات الثقافية والتعليمية لمختلف الفئات العمرية.

ووجه المحافظ بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتنظيم رحلات مدرسية إلى المكتبة، بهدف تعريف الطلاب بما تضمه من وخدمات، وتشجيعهم على القراءة والاطلاع، وتعظيم استفادتهم من الأنشطة والبرامج التعليمية والثقافية التي تقدمها.

وتفقد المحافظ المكتبة المتنقلة، مشيدًا بما تمتلكه من إمكانات تتيح توسيع نطاق الخدمات الثقافية والمعرفية، وموجهًا بإعداد خطة لتسييرها إلى الوديان والتجمعات البدوية والمناطق النائية، للوصول بالخدمات إلى الأهالي في أماكن إقامتهم، وإتاحة مصادر المعرفة للأطفال والشباب بمختلف أنحاء المحافظة.

وتأتي الجولة في إطار اهتمام محافظة جنوب سيناء بتعزيز البنية الثقافية والتعليمية، وتوفير مساحات معرفية وتفاعلية لأبناء المحافظة، وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الثقافية، بما يسهم في نشر الوعي وترسيخ ثقافة القراءة واكتشاف المواهب وتنمية مهارات النشء والشباب.

جنوب سيناء المحافظ شرم الشيخ مكتبات مصر

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