القبض على قائد سيارة صدم أخرى بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ملاكى بالإصطدام بسيارة أخرى حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.





وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24/ أكتوبر المنقضى تبلغ لقسم شرطة النزهة بالقاهرة من (محاسب - مقيم بمحافظة القليوبية) بتضرره من قائد سيارة ملاكى لقيامه بالإصطدام بسيارته حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم محدثاً تلفيات بها.

وأمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (منظم حفلات - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لإختلال عجلة القيادة بيده.

تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.