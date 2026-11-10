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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تعتمد حركة تنقلات وتصعيد عدد من القيادات التعليمية

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

اعتمدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، حركة تنقلات وتصعيد عدد من القيادات التعليمية بمديرية التربية والتعليم، وذلك في إطار خطة تطوير المنظومة التعليمية، وتحقيق الانضباط الإداري، ورفع كفاءة الأداء داخل الإدارات التعليمية بمختلف مراكز المحافظة.

وتضمنت الحركة تكليف عدد من القيادات بالمناصب الجديدة، حيث جرى تكليف وصفي حسن عبد الموجود علي مديرًا لإدارة الخارجة التعليمية، وأيمن أحمد حنفي محمد مديرًا لإدارة الداخلة التعليمية، ونصر محمد درويش مديرًا لإدارة بلاط التعليمية.

كما شملت الحركة تكليف الأستاذ سعد عبد الحافظ عبد العال بتسيير أعمال مدير إدارة الفرافرة التعليمية، وأحمد محمد عبد الله محمد بتسيير أعمال مدير إدارة باريس التعليمية، ومجدي محمد محمود عبد الرحمن بالقيام بأعمال مدير عام التعليم العام بالمديرية لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

وفيما يتعلق بمناصب وكلاء الإدارات التعليمية، تقرر تكليف زينب سيد حسين سيد بتسيير أعمال وكيل إدارة الفرافرة التعليمية، والدكتورة هبة سامي فرحات عبده بتسيير أعمال وكيل إدارة بلاط التعليمية، ومحمد إبراهيم أحمد مهران بتسيير أعمال وكيل إدارة باريس التعليمية.

كما شملت الحركة تكليف نرفانا صادق شحات إبراهيم وكيلًا لإدارة الخارجة التعليمية، ونصر محمود كامل شرقاوي وكيلًا لإدارة الداخلة التعليمية.

وتأتي هذه الحركة في إطار إعادة تنظيم العمل داخل الإدارات التعليمية، والاستفادة من الكفاءات والقيادات التربوية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات التعليمية وتحقيق انتظام العملية التعليمية بمختلف مدارس المحافظة.

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