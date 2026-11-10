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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الوادي الجديد: بدء المرحلة الخامسة من مبادرة «ازرع» لدعم مزارعي القمح بموسم 2026-2027

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أعلنت محافظة الوادي الجديد، بدء المرحلة الخامسة من مبادرة ازرع بمركز الداخلة، بالتزامن مع انطلاق موسم زراعة القمح 2026-2027، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم صغار المزارعين، وتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

محافظة الوادي الجديد: بدء المرحلة الخامسة من مبادرة «ازرع» لدعم مزارعي القمح بموسم 2026-2027

وأوضحت المحافظة أن المبادرة تُنفذ تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبرعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وبتمويل من صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، وبالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحت إشراف الإدارة الزراعية بموط بقيادة المهندس سيد محمود مدني، مدير عام الإدارة الزراعية، والمهندس محمد زكريا، مسؤول المبادرة.

وأشارت إلى توافر تقاوي القمح من صنف «بني سويف 7» بالجمعية الزراعية بموط، حيث يمكن للمزارعين الراغبين في الحصول عليها التوجه إلى مقر الجمعية، مصطحبين صورة بطاقة الرقم القومي وكارت الفلاح، لافتة إلى أن الكميات المتاحة مخصصة لتلبية احتياجات مساحة تصل إلى 2.5 فدان.

وأضافت المحافظة أن المبادرة تتضمن توفير تقاوي القمح عالية الإنتاجية بسعر 425 جنيهًا للشكارة زنة 30 كيلوجرامًا، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وتنظيم المدارس الحقلية وتنفيذ الزيارات الميدانية لمتابعة المحاصيل وتقديم التوصيات اللازمة لتحسين الممارسات الزراعية.

وأكدت أن المبادرة تستهدف رفع إنتاجية المحاصيل وتحسين دخول صغار المزارعين، فضلًا عن مساعدتهم على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال نشر أساليب الزراعة الحديثة، بما يدعم استدامة الإنتاج الزراعي ويعزز جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

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