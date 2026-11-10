افتتاح الدورة الـ35 لمؤتمر تكنولوجيا معالجة المياه وكفاءة الطاقة

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين لمؤتمر تكنولوجيا معالجة المياه وكفاءة الطاقة، الذي تنظمه شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، برئاسة المهندس هاني ضاحي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري.

شهد المؤتمر المهندس إبراهيم عبد القادر مكي، محافظ كفر الشيخ، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام الأسبق، والدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري الأسبق ورئيس اللجنة الاستشارية الفنية لتكنولوجيا معالجة المياه، والدكتور حسين العطفي، وزير الموارد المائية والري الأسبق والأمين العام للمجلس العربي للمياه والرئيس التنفيذي للجنة العلمية، إلى جانب عدد من رؤساء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، والوزراء والمحافظين وأساتذة الجامعات والقيادات التنفيذية ورؤساء الشركات والهيئات، ونخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات الصناعية والبحثية.

وفي مستهل كلمته؛ أعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر العلمي والصناعي، الذي يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث التقنيات والحلول في مجالي معالجة المياه ورفع كفاءة استخدام الطاقة، مؤكدًا أن الحفاظ على الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها المياه والطاقة، يمثل ركيزة أساسية لاستدامة الإنتاج الصناعي وتحقيق النمو الاقتصادي، ومسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي والجامعات ومراكز البحث العلمي، وتحويل مخرجات الأبحاث والابتكارات إلى تطبيقات عملية تسهم في ترشيد استهلاك الموارد ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية والحد من الآثار البيئية.

كما أشاد محافظ الإسكندرية بالدور الذي تقوم به شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، باعتبارها أحد الصروح الصناعية الداعمة للاقتصاد المصري والقطاع الزراعي، مثمنًا إسهاماتها المجتمعية والتزامها بالمعايير البيئية، ومؤكدًا أهمية الاستفادة من المقومات الصناعية والعلمية التي تمتلكها الإسكندرية لدعم التحول نحو صناعة مستدامة وصديقة للبيئة، وتعزيز مفاهيم الاقتصاد الأخضر.

وفي كلمته؛ أكد المهندس هاني ضاحي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، أن استمرار تنظيم المؤتمر على مدار 35 دورة يعكس حرص الشركة على دعم التطوير التكنولوجي وتعزيز التعاون بين المؤسسات الصناعية والجهات البحثية والخبراء، مشيرًا إلى أن إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة استخدام الطاقة يمثلان محورين استراتيجيين لمستقبل الصناعة، بما يتطلب تبني حلول متطورة لترشيد الاستهلاك وخفض تكاليف التشغيل وتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وأضاف أن الشركة تضع الاستدامة والتطوير المستمر ضمن أولوياتها، من خلال تنفيذ مشروعات لرفع الكفاءة التشغيلية وترشيد استهلاك الطاقة وتحسين إدارة الموارد المائية والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وخفض البصمة الكربونية وتعزيز الأداء البيئي.

وعقب افتتاح المؤتمر، افتتح محافظ الإسكندرية المعرض المصاحب للفعاليات، والذي يضم أحدث التقنيات والتطبيقات التكنولوجية الحديثة في مجالي معالجة المياه ورفع كفاءة استخدام الطاقة، حيث استعرض المعرض أبرز الحلول والابتكارات التي تسهم في تطوير العمليات الصناعية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

وختامًا؛ تتضمن فعاليات المؤتمر، على مدار ثلاثة أيام، جلسات علمية ومناقشات فنية متخصصة حول أحدث تكنولوجيات معالجة المياه وإعادة استخدامها، وسبل ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، إلى جانب استعراض التجارب الصناعية والتطبيقات التكنولوجية المبتكرة الداعمة للاستدامة وخفض الأثر البيئي للأنشطة الإنتاجية، بما يعزز التكامل بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي.