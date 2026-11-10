ارتفاع مؤشر بورصة قطر ختام التعاملات

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ارتفع مؤشر بورصة قطر، في ختام تعاملات اليوم / الثلاثاء /، بمقدار 69.35 نقطة بما يعادل 0.69% ليصل إلى 10177.23 نقطة.

وأظهرت بيانات الجلسة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا) - أنه تم تداول 298 مليونا و356 ألفا و274 سهما، بقيمة 685 مليونا و459 ألفا و911.789 ريال، عبر تنفيذ 44586 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت، خلال الجلسة، أسهم 38 شركة، بينما انخفضت أسهم 12 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغ رأس مال السوق، بنهاية جلسة التداول، 619 مليارا و233 مليونا و374 ألفا و996 ريال، مقابل 613 مليارا و886 مليونا و100 ألف و648 ريال في الجلسة السابقة.