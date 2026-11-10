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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم الوادي الجديد يواصل فعاليات مسابقة أوائل الطلبة للشهادة الإعدادية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تتواصل فعاليات مسابقة أوائل الطلبة لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد، للعام الدراسي 2026-2027، بمشاركة طلاب المدارس بمختلف الإدارات التعليمية، في إطار تشجيع التفوق الدراسي وتنمية روح المنافسة الإيجابية بين الطلاب، واكتشاف النماذج المتميزة علميًا.

تشجيع الطلاب على الاجتهاد والتحصيل الدراسي

وتُقام المسابقة تحت رعاية الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وبالتنسيق بين إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية وإدارة التعليم الإعدادي.

وأكد عبد الرحمن محمد عبد اللطيف، مدير مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، استمرار تنفيذ فعاليات المسابقة وفق خطة العمل المحددة، مشيرًا إلى أنها تمثل فرصة مهمة لقياس المستوى العلمي للطلاب، وتدريبهم على أساليب الإجابة النموذجية، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع الأسئلة المختلفة.

وأوضح أن المسابقة تستهدف تشجيع الطلاب على الاجتهاد والتحصيل الدراسي، وإيجاد أجواء من التنافس الشريف بين المدارس، بما يدفع الطلاب إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق مراكز متقدمة، وإبراز قدراتهم العلمية والمعرفية.

وشدد مدير التعليم على ضرورة الالتزام بمعايير الشفافية والموضوعية والحيادية خلال جميع مراحل المسابقة، لضمان تكافؤ الفرص بين المشاركين والوصول إلى نتائج تعكس المستوى الحقيقي للطلاب، دون تمييز بين مدرسة وأخرى.

ووجه عبد الرحمن محمد الشكر والتقدير لجميع القائمين على تنظيم المسابقة بالإدارات التعليمية المختلفة، مثمنًا الجهود المبذولة في الإعداد والتنظيم وحرصهم على خروج الفعاليات بصورة مشرفة، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب المشاركين وتحقيق أفضل النتائج.

وتأتي المسابقة ضمن الأنشطة التعليمية التي تستهدف دعم المتفوقين وتحفيز الطلاب على التميز، وترسيخ ثقافة الاجتهاد والتنافس الإيجابي داخل المدارس بمحافظة الوادي الجديد

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