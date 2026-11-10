مكتبة الإسكندرية تنظم جلسة نقاشية حول المكتبات والتحولات الاجتماعية

نظمت مكتبة الإسكندرية جلسة نقاشية بعنوان "المكتبات والتحولات الاجتماعية والثقافية" على هامش النسخة الأولى من المؤتمر الدولي للمكتبات في العصر الرقمي 2026، أدارها الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، بمشاركة الأستاذ الدكتور جيل بيكو؛ رئيس المكتبة الوطنية الفرنسية (مداخلة أونلاين)، والأستاذ الدكتور أسامة طلعت؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وسميرة المليزي؛ مدير عام المكتبة الوطنية للمملكة المغربية.

أكد الدكتور أحمد زايد، أن مناقشة دور المكتبات في العصر الرقمي تستلزم أولاً فهم طبيعة التحولات الاجتماعية والثقافية التي أثرت في نشأتها وتطور وظائفها، مشيراً إلى أن المكتبات لم تعد مجرد مؤسسات لحفظ الكتب والتراث، بل أصبحت منصات فاعلة للتمكين الاجتماعي وتعزيز حرية التعبير والتكاتف المجتمعي.

وأشار زايد، إلى أن المكتبات الوطنية تواجه تساؤلات مهمة بشأن قدرتها على تجاوز دورها التقليدي لتصبح جسوراً للتواصل بين الثقافات، لافتاً إلى أهمية توظيف الرقمنة والمنصات الرقمية المشتركة في إتاحة المجموعات التراثية أمام المجتمعات المختلفة عبر الحدود، ودور الترجمة والمجموعات متعددة اللغات وتبادل المخطوطات في تعزيز التفاهم الحضاري.

وأكد زايد، أهمية تعزيز الشراكات بين المكتبات الوطنية من خلال المعارض المشتركة وبرامج التبادل والمشروعات الثقافية والعلمية، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، خاصة في عالم تتزايد فيه الانقسامات والتحديات التي تواجه التواصل بين المجتمعات.

ومن جانبه، أكد الدكتور جيل بيكو، أن المكتبات الوطنية لم تعد تقتصر مهمتها على حفظ التراث الوثائقي للدول وإنما أصبحت أدوات فاعلة للدبلوماسية الثقافية وتعزيز الحوار بين المجتمعات، مشيراً إلى أن دبلوماسية المكتبات تقوم على توظيف الكتب والترجمات والمجموعات الوثائقية باعتبارها جسوراً للتواصل والتفاهم، ووسائل لتخفيف التوترات السياسية والثقافية.

وأشار د.بيكو، إلى أن المكتبة الوطنية الفرنسية تقدم نموذجاً لهذا الدور الدولي، إذ تستقبل المكتبات البحثية التابعة لها قراء من مختلف الجنسيات، يمثلون ما بين 32 و39% من إجمالي مستخدميها، فيما تأتي نحو 40% من زيارات مكتبتها الرقمية «جاليكا» من خارج فرنسا، والتي تتيح الوصول إلى أكثر من 11 مليون وثيقة ونحو 800 مليون صفحة.

وشدد د.بيكو، على أهمية بناء شراكات دولية بين المكتبات الوطنية تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تبادل الخبرات المهنية، والمجموعات الوثائقية من خلال مشروعات الرقمنة المشتركة، وتقديم الدعم للمكتبات ومقتنياتها المعرضة للخطر، داعيًا إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

فيما أكد الدكتور أسامة طلعت، أن الحفاظ على مقتنيات دار الكتب والوثائق القومية وإتاحتها للجمهور يمثلان محورين أساسيين في استراتيجية عمل الهيئة، إلى جانب تطوير الإدارة المؤسسية ورفع كفاءة الخدمات والبنية التكنولوجية، موضحًا أن الدار تمتلك رصيداً وثائقياً وتاريخياً ضخماً، يضم نحو 58 ألف مخطوط و3 آلاف بردية و13 ألف مسكوكة من العملات والميداليات الذهبية، فضلاً عن نحو مليوني عنوان من الكتب.

واستعرض طلعت، تاريخ المكتبة الوطنية المصرية، التي بدأت نواتها عام 1870 تحت اسم «الكتبخانة الخديوية»، اعتماداً على مجموعة من المخطوطات النادرة بهدف جمع التراث المتفرق وإتاحته للباحثين والمهتمين، موضحًا أن حجم المقتنيات وتزايدها المستمر يفرضان تحديات تتعلق بتوفير بيئات الحفظ المناسبة وإجراء أعمال الترميم والفهرسة والتوثيق والرقمنة، إلى جانب التحدي المرتبط بالموارد البشرية والإمكانات الفنية.

وأشار، إلى أن الهيئة تعمل على توسيع قدراتها في مجال التحول الرقمي من خلال التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحاً أن التحول الرقمي لم يعد يقتصر على تحويل الكتب إلى ملفات إلكترونية بل يتجه إلى إتاحة المحتوى نفسه ليصبح قابلاً للبحث والاستفادة العلمية.

بينما أكدت سميرة المليزي، أن الحوار الثقافي والحضاري أصبح ضرورة أساسية لتعزيز التعايش السلمي والاحترام المتبادل بين الشعوب في عالم يتسم بالتنوع اللغوي والثقافي والحضاري، مشيرة إلى أن المكتبة الوطنية للمملكة المغربية تضطلع بدور محوري في هذا المجال من خلال صون التراث الوثائقي الوطني وتثمينه وإتاحته، وتعزيز الإنتاج المعرفي باعتباره أحد مقومات التنمية الثقافية وترسيخ الهوية.

وأشارت المليزي، إلى أن المكتبة الوطنية للمملكة المغربية تعمل على تطوير منظومة متكاملة للحفظ والتوثيق والرقمنة والإتاحة العلمية تشمل المخطوطات والكتب والدوريات والصور والخرائط، من خلال بوابة إلكترونية ومكتبة رقمية مفتوحة أمام الباحثين داخل المغرب وخارجه، إلى جانب توفير اشتراكات في ست قواعد بيانات إلكترونية دولية.

وأضافت أن الدبلوماسية الثقافية تمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل المؤسسة، من خلال اتفاقيات التعاون مع المكتبات الوطنية والعالمية، والشراكة مع منظمات دولية، من بينها اليونسكو والاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات «إفلا»، معربة عن تطلعها إلى إقامة مشروعات مشتركة مع مكتبة الإسكندرية خاصة في مجال تبادل المخطوطات والمجموعات التراثية، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات الإفريقية والعربية.