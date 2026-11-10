وزير الاستثمار يبحث مع "بروكفيلد" العالمية فرص التوسع في مصر

بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد مع مسؤولي شركة "بروكفيلد لإدارة الأصول" العالمية، فرص توسيع استثمارات الشركة في السوق المصرية خاصة بقطاعات الخدمات المالية والتأمين والسياحة والصناعات الدوائية والطاقة والبنية التحتية، وذلك على هامش مشاركته في قمة الأعمال B20 USA 2026 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

واستعرض الوزير الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وفي مقدمتها الطرح المرتقب لشركة مصر لتأمينات الحياة، مشيرا إلى ما شهدته الشركة من تطوير في مجالات الحوكمة والإدارة والتحول الرقمي، إلى جانب خطط إعادة هيكلة الشركات الحكومية ونقل عدد من الشركات القابضة إلى صندوق مصر السيادي، بما يفتح آفاقا جديدة للشراكة مع المؤسسات الاستثمارية الدولية.

وتناول اللقاء فرص الاستثمار في قطاع السياحة والضيافة وزيادة الطاقة الفندقية، والاستفادة من الأصول والأراضي المتاحة والرخصة الذهبية لتيسير تنفيذ المشروعات، فضلا عن تطوير شركات الصناعات الدوائية وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية.

كما بحث الجانبان فرص التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء وتوفير الطاقة لمراكز البيانات، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية والمشروعات الصناعية واللوجستية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد الدكتور محمد فريد وجود فرص واعدة للتعاون مع الشركة في هذه القطاعات، مشيرا إلى استعداد الوزارة للتنسيق مع الجهات المعنية لعرض الفرص الاستثمارية وتيسير دراسة المشروعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبهم.. استعرض مسؤولو "بروكفيلد" توسع أنشطة الشركة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تدير استثمارات تتجاوز 20 مليار دولار بالمنطقة، إلى جانب إطلاق صندوق إقليمي للاستثمار في الأسهم الخاصة بقيمة 2.1 مليار دولار.

وأكدوا اهتمام الشركة بدراسة فرص الاستثمار في مصر خاصة بقطاعات التأمين والصناعات الدوائية والطاقة المتجددة والبنية التحتية، والاستفادة من خبراتها في تطوير الشركات والمشروعات وتوسيع قاعدة المستثمرين