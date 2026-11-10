التضخم الأمريكي يتجاوز التوقعات في أكتوبر ويعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة

سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفاعا بأكثر من المتوقع خلال أكتوبر الماضي، في مؤشر على استمرار الضغوط التضخمية، بما يعزز التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، الصادرة الثلاثاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال أكتوبر، مقابل زيادة بلغت 0.6% في سبتمبر، متجاوزا توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم، ورجحوا ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3%.

ولم تتضمن البيانات قراءة التضخم على أساس سنوي لشهر أكتوبر، بسبب تعذر جمع بيانات أسعار المستهلكين خلال الشهر نفسه من العام الماضي نتيجة الإغلاق الحكومي الفيدرالي، ما حال دون توافر قاعدة للمقارنة. وكان التضخم السنوي قد سجل 3.7% في سبتمبر الماضي.

ويواصل التضخم الأمريكي تسجيل مستويات أعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وسط ضغوط متزايدة على تكاليف المعيشة، تفاقمت بفعل ارتفاع أسعار النفط على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، إلى جانب تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الواردات العام الماضي.

وألقى استمرار ارتفاع الأسعار بظلاله على المشهد السياسي الأمريكي، إذ كان التضخم أحد العوامل التي ساهمت في الخسائر الكبيرة التي تكبدها الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترامب، خلال انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأسبوع الماضي.