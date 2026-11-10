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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حي العجوزة يواصل حملاته لإزالة الجمالونات المخالفة ومصادرة الحديد والصاج

حي العجوزة يواصل حملاته لإزالة الجمالونات المخالفة ومصادرة الحديد والصاج
حي العجوزة يواصل حملاته لإزالة الجمالونات المخالفة ومصادرة الحديد والصاج
أحمد زهران

نفذ حي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، حملة مكبرة لإزالة جمالون مخالف مقام على قطعة أرض فضاء بمساحة نحو 200 متر مربع بشارع مجدي طنطاوي، المتفرع من شارع سلامة الراضي، مع مصادرة كافة كميات الحديد والصاج المستخدمة في إقامة الجمالون.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبدالحليم، نائب المحافظ، وبمتابعة وإشراف الدكتور محمود فؤاد، رئيس حي العجوزة، واصل الحي حملاته للتصدي لمخالفات البناء والإشغالات المخالفة.

كما أسفرت الحملات عن إزالة جمالون آخر مقام أعلى سطح أحد العقارات بحارة محمد فريد، المتفرعة من شارع صلاح الدين بمنطقة أرض اللواء.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود حي العجوزة المستمرة للتصدي لمخالفات البناء، وفرض الانضباط، والحفاظ على المظهر الحضاري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حي العجوزة محافظة الجيزة إزالة جمالون مخالف شارع سلامة الراضي محافظ الجيزة

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