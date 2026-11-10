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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية: الحفاظ على الموارد الطبيعية ركيزة أساسية لاستدامة الإنتاج الصناعي

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

قال محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية إن الحفاظ على الموارد الطبيعية وفي مقدمتها المياه والطاقة يمثل ركيزة أساسية لاستدامة الإنتاج الصناعي وتحقيق النمو الاقتصادي، ومسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي والجامعات ومراكز البحث العلمي، وتحويل مخرجات الأبحاث والابتكارات إلى تطبيقات عملية تسهم في ترشيد استهلاك الموارد ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية والحد من الآثار البيئية.

جاء ذلك خلال حضور المحافظ افتتاح فعاليات الدورة الـ35 لمؤتمر تكنولوجيا معالجة المياه وكفاءة الطاقة، الذي تنظمه شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، برئاسة المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر العلمي والصناعي، الذي يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث التقنيات والحلول في مجالي معالجة المياه ورفع كفاءة استخدام الطاقة.

وأشاد بالدور الذي تقوم به شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية باعتبارها أحد الصروح الصناعية الداعمة للاقتصاد المصري والقطاع الزراعي، مثمنًا إسهاماتها المجتمعية والتزامها بالمعايير البيئية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من المقومات الصناعية والعلمية التي تمتلكها الإسكندرية لدعم التحول نحو صناعة مستدامة وصديقة للبيئة، وتعزيز مفاهيم الاقتصاد الأخضر.

من جانبه.. أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية المهندس هاني ضاحي أن استمرار تنظيم المؤتمر على مدار 35 دورة يعكس حرص الشركة على دعم التطوير التكنولوجي وتعزيز التعاون بين المؤسسات الصناعية والجهات البحثية والخبراء.

ولفت إلى أن إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة استخدام الطاقة يمثلان محورين استراتيجيين لمستقبل الصناعة، بما يتطلب تبني حلول متطورة لترشيد الاستهلاك وخفض تكاليف التشغيل وتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وأضاف أن الشركة تضع الاستدامة والتطوير المستمر ضمن أولوياتها من خلال تنفيذ مشروعات لرفع الكفاءة التشغيلية وترشيد استهلاك الطاقة وتحسين إدارة الموارد المائية والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وخفض البصمة الكربونية وتعزيز الأداء البيئي.

وعقب افتتاح المؤتمر، افتتح محافظ الإسكندرية المعرض المصاحب للفعاليات، والذي يضم أحدث التقنيات والتطبيقات التكنولوجية الحديثة في مجالي معالجة المياه ورفع كفاءة استخدام الطاقة، حيث استعرض المعرض أبرز الحلول والابتكارات التي تسهم في تطوير العمليات الصناعية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

وتتضمن فعاليات المؤتمر، على مدار ثلاثة أيام، جلسات علمية ومناقشات فنية متخصصة حول أحدث تكنولوجيات معالجة المياه وإعادة استخدامها، وسبل ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، إلى جانب استعراض التجارب الصناعية والتطبيقات التكنولوجية المبتكرة الداعمة للاستدامة وخفض الأثر البيئي للأنشطة الإنتاجية، بما يعزز التكامل بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي.

محافظ الإسكندرية الموارد الطبيعية الطاقة الإنتاج الصناعي

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