حملة مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي في أوسيم

شن المهندس ياسين سيد ياسين، رئيس مركز ومدينة أوسيم، حملة مكبرة لإزالة عدد من مخالفات البناء والتعديات بنطاق المركز.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، بمواصلة التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ عدد من الإزالات، شملت:

- إزالة سور مزود بغرفة على مساحة نحو 40 مترا.

- إزالة عشة من الطوب الأبيض على مساحة نحو 40 مترا.

- إزالة سور متعد على مجرى النهر.

- إزالة منزل عشوائي مقام بسقف خرساني.

- إزالة سور حائط مخالف.

- إزالة سور زريبة مواشٍ متعد على مجرى النهر.

- إزالة غرفة محاطة بسور على مساحة نحو 80 مترا.

- إزالة سور مخالف على مساحة نحو 80 مترا.

وأكد رئيس مركز ومدينة أوسيم، استمرار الحملات الميدانية للتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء، والحفاظ على الأراضي والممتلكات العامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تنفيذا للقانون وتحقيقًا للانضباط.