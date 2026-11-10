سيارات سيدان 2027 في السوق المحلي

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: بروتون ساجا، وشيرى اريزو 6 جي تي، وجي أي سي امباو، وهيونداي إلنترا اى دى، وام جى 7 .

ام جى 7 2027

تستمد سيارة ام جى 7 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 185 حصان، وبها خزان وقود سعة 65 لتر، وبها عزم دوران 261 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

ام جى 7 2027

الفئة الأولي من سيارة ام جى 7 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 625 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 7 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 750 ألف جنيه .

هيونداي إلنترا اى دى 2027

قوة سيارة هيونداي إلنترا اى دى 2027 تصل إلي 127 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتصل سرعتها القصوي إلي 195 كم/ساعة، وبها عزم دوران 155 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي إلنترا اى دى 2027

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا اى دى 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 60 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا اى دى 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 160 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 175 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 275 ألف جنيه .

جي أي سي امباو 2027

عزم دوران سيارة جي أي سي امباو 2027 يصل إلي 270 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 47 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 170 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جي أي سي امباو 2027

الفئة الأولي من سيارة جي أي سي امباو 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 95 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جي أي سي امباو 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 214 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جي أي سي امباو 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 320 ألف جنيه .

شيرى اريزو 6 جي تي 2027

خزان وقود سيارة شيرى اريزو 6 جي تي 2027 يصل إلي 48 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 145 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى اريزو 6 جي تي 2027

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 6 جي تي 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 915 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 6 جي تي 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 15 ألف جنيه .

بروتون ساجا 2027

عزم دوران سيارة بروتون ساجا 2027 يصل إلي 120 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وقوة 92 حصان، وخزان وقود سعة 40 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

بروتون ساجا 2027

يصل سعر سيارة بروتون ساجا 2027 في سوق السيارات المصري إلي 685 ألف جنيه .