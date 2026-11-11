استعدادا لانتخابات برلمان شباب مصر.. لقاء تثقيفي لأعضاء برلمان الشباب برأس غارب

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر لقاءً تثقيفيًا لأعضاء برلمان الشباب المسجلين بمركز شباب رأس غارب للتنمية الشبابية، بهدف رفع الوعي البرلماني وتأهيل المشاركين لخوض انتخابات برلمان شباب مصر، والتعريف بآليات العمل البرلماني وأدواته واختصاصاته.

جاء اللقاء تحت رعاية الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، والأستاذ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات اللواء حسين حنفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، في إطار جهود الوزارة لتعزيز المشاركة الشبابية ونشر ثقافة الحوار والعمل العام بين الشباب والنشء.

وأكد اللواء حسين حنفي أن هذه اللقاءات تستهدف إعداد جيل من الشباب الواعي والمثقف، القادر على فهم آليات العمل البرلماني وممارسة دوره المجتمعي بفاعلية، مشددًا على أهمية إتاحة الفرصة أمام الشباب للتعبير عن آرائهم ومشكلاتهم، ونقل مطالبهم إلى المسؤولين من خلال قنوات منظمة، بما يعزز المشاركة الإيجابية ويؤهل كوادر شبابية قادرة على تحمل المسؤولية.

وأدارت اللقاء المهندسة مريم جاد، رئيس مجلس إدارة مركز شباب رأس غارب للتنمية الشبابية والكادر البرلماني، حيث تناولت مفهوم البرلمان وطبيعة عمله وأدواته واختصاصاته، والسلطات المختلفة والفروق بينها، إلى جانب شرح آليات تشكيل البرلمان وعدد أعضائه.

وشهد اللقاء جانبًا عمليًا لتدريب المشاركين على آليات العمل البرلماني، وكيفية التعبير عن قضايا الشباب والنشء وصياغة مطالبهم بصورة واضحة ومنظمة، تمهيدًا لعرضها ومناقشتها أمام المسؤولين، بما يساعدهم على المشاركة الفعالة في الحياة العامة وممارسة دورهم البرلماني بوعي ومسؤولية.

وجاء تنظيم اللقاء بإشراف شيرين صفوت، وكيل المديرية للشباب، ومصطفى السيد، مدير إدارة التعلم المستمر ومشاركة الشباب والنشء، ضمن خطة المديرية لتنمية الوعي السياسي والبرلماني وتأهيل الشباب للمشاركة في انتخابات برلمان شباب مصر.