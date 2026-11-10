رئيس مجلس مسلمي أوروبا يعترف: عندي أشياء مغيرتهاش من 40 سنة.. التليفون والزوجة والجماعة

عرضت قناة " إكسترا نيوز" تسريب صوتي لعبدالله بن منصور رئيس مجلس مسلمي أوروبا وهو يعترف فيه بانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية .

وقال عبد الله منصور في التسريب الصوتي:" أنا عندي أشياء ما غيرتها من 40 عاما ومنها التليفون والزوجة والجماعة ".

وفي وقت سابق، أدرجت مصر، مجلس مسلمي أوروبا و 35 كيانا من أفرعه على قوائم الإرهاب.



وشملت الكيانات المدرجة، مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه ومؤسسة مسلمو فرنسا والرابطة الإسلامية في بريطانيا ورابطة مسلمي سويسرا.

كما الكيانات المدرجة، التجمع الإسلامي الألماني والرابطة الإسلامية في السويد وإيطاليا إلى جانب عدد من الكيانات الأخرى في دول أوروبية مختلفة.