نشأت الديهي ينتقد بيان مفوضية الأمم المتحدة بشأن "متصدقش ومدى مصر" ويدعو إلى اليقظة

انتقد الإعلامي نشأت الديهي، بيان مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن منصتي "متصدقش" و"مدى مصر"، معتبرًا أنه يتضمن انتقادات للأوضاع المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في مصر، متسائلًا عن مواقف المفوضية من قضايا أخرى، وما يجري داخل البيت الأبيض.



وأشار "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "العاشرة"، مساء الثلاثاء، إلى أن موقع "مدى مصر" غير مرخص في مصر، كما تحدث عن جمع نحو 3 ملايين جنيه خلال ساعتين كفالة لأحد المنتمين له، متسائلًا عن طبيعة التعامل مع هذه الوقائع في ظل وجود إجراءات منظورة أمام القضاء المصري.

وأبدى استغرابه من بيان نقابة الصحفيين بشأن بيان المفوضية، مطالبًا أعضاء مجلس النقابة المنتخبين بتوضيح موقفهم من تدخل الجهات الدولية في الشؤون المصرية، والتعبير عن رفض أي تدخل في القضايا التي تخضع للإجراءات القانونية داخل البلاد.

وشدد على أن الوقائع المتعلقة بمنصتي "متصدقش" و"مدى مصر" أمام القضاء المصري، داعيًا إلى التعامل معها في إطار القانون، وعدم توظيفها للمزايدة على الدولة أو تصعيد الخلافات.

واختتم الديهي حديثه بالتأكيد على أن التطورات الأخيرة تستدعي اليقظة والانتباه، ومتابعة ما يجري بشأن هذه القضايا وتداعياتها.