تدخل بالمنظار ينقذ طفلة من ذوي متلازمة داون بمستشفى حميات الغردقة

نجح فريق طبي بمستشفى حميات الغردقة في استخراج عظمة دجاج علقت داخل الجهاز الهضمي لطفلة من ذوي متلازمة داون، باستخدام تقنية المنظار المتقدمة، دون اللجوء إلى جراحة تقليدية، في تدخل طبي ساهم في التعامل مع الحالة بطريقة دقيقة.

المنظار بديلًا عن التدخل الجراحي

وجاء التدخل بعد انحشار عظمة الدجاج، حيث تمكن الفريق الطبي من استخراجها باستخدام المنظار، في إطار الاستفادة من التقنيات الطبية الحديثة في التعامل مع الحالات التي تتطلب تدخلًا دقيقًا، مع تجنب الجراحة التقليدية.

فريق طبي متخصص وراء نجاح التدخل

وضم الفريق الذي أجرى التدخل الدكتور محمود نبوي إدريس، استشاري جراحة المناظير، والدكتور أمير مجدي، استشاري التخدير، والدكتور أبو الحسن محمد، الطبيب المقيم بقسم الجهاز الهضمي والمناظير.

وجاء هذا النجاح تحت رعاية الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتوجيهات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وبإشراف الدكتورة رشا عادل، مدير عام إدارة الطب العلاجي، والدكتور أحمد جلال، مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة زهور يوسف، مديرة إدارة الحميات بالمديرية، والدكتورة شيرين علاء الدين، مديرة مستشفى حميات الغردقة.

دعم الخدمات الطبية المتخصصة

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر أن هذا التدخل يأتي ضمن جهود تطوير الخدمات الطبية بالمستشفيات، ودعم التخصصات الدقيقة ورفع كفاءة الفرق الطبية، بما يسهم في توفير رعاية صحية متطورة وآمنة لأهالي المحافظة.