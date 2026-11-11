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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنجاز تاريخي للملاكمة.. بطلة مصر تهزم الصينية بـ"إيقاف النزال" وتضمن ميدالية أولمبية

منة اللّه إبراهيم
منة اللّه إبراهيم
عبدالله هشام

فجّرت البطلة المصرية منة اللّه إبراهيم مفاجأة مدوية في منافسات الملاكمة بدورة الألعاب الأولمبية للشباب المقامة حاليًا بالعاصمة السنغالية داكار، بعدما حققت فوزًا مستحقًا على بطلة الصين بـ"إيقاف النزال" عقب أداء رائع وقوة هجومية لافتة فرضت من خلالهما سيطرتها على المواجهة؛ في إنجاز تاريخي غير مسبوق.

بهذا الانتصار التاريخي، حجزت بطلة مصر مقعدها في الدور نصف النهائي، وضمنت الحصول على ميدالية أولمبية، لتصبح صاحبة أول ميدالية أولمبية في تاريخ الملاكمة النسائية المصرية، في إنجاز استثنائي يضاف إلى سجل الرياضة المصرية؛

ولا تزال رحلة البطلة المصرية مستمرة، حيث تخوض اليوم مباراة الدور نصف النهائي أمام بطلة أوزبكستان، بحثًا عن الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، ومواصلة كتابة التاريخ ورفع العلم المصري عاليًا على منصة التتويج.

"اللوزي" يهنئ البطلة المصرية بالإنجاز التاريخي

من جانبه، تقدم اللواء دكتور مجدي اللوزي، رئيس الاتحاد المصري للملاكمة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، بالتهنئة إلى البطلة منة اللّه إبراهيم، عقب فوزها التاريخي على بطلة الصين وتأهلها إلى الدور نصف النهائي وضمانها ميدالية أولمبية؛

وأعرب "اللوزي" عن سعادته وفخره بهذا الإنجاز غير المسبوق للملاكمة النسائية المصرية، مؤكدًا أن ما قدمته البطلة يعكس روح الإصرار والعزيمة التي تتمتع بها لاعبات مصر، ومتمنيًا لها التوفيق في مواجهتها المقبلة أمام بطلة أوزبكستان، ومواصلة مشوارها نحو الميدالية الذهبية ورفع اسم مصر عاليًا.

الملاكمة دورة الألعاب الأولمبية بطلة الصين الاتحاد المصري للملاكمة اللجنة الأولمبية

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