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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حبس شخص لقيامه بترويج المواد المخدرة في مدينة نصر.. وهذه عقوبته بالقانون

الحبس
الحبس
معتز الخصوصي

قررت جهات التحقيق حبس شخص لقيامه بترويج المواد المخدرة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن التضرر من أحد الأشخاص لقيامه بترويج المواد المخدرة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة.

 بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) ، وضُبط بحوزتهما (كمية من المواد المخدرة "آيس ، بودر" ) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطى.

عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن التضرر من أحد الأشخاص لقيامه بترويج المواد المخدرة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) ، وضُبط بحوزتهما (كمية من المواد المخدرة "آيس ، بودر" ) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

المواد المخدرة ترويج المواد المخدرة مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعى جهات التحقيق

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