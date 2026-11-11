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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جنوب سيناء.. لا خسائر مادية أو بشرية من زلزال مدينة دهب

صورة أرشيفية لدهب
صورة أرشيفية لدهب
ايمن محمد

أعلنت محافظة جنوب سيناء في بيان لها  إن الهزة الأرضية التي حدثت اليوم الأربعاء، شمال مدينة دهب، لم تسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية، على الرغم من قوتها.

، واوضح البيان أن بمدينة دهب وبعض مدن خليج العقبة شعروا  بالهزة الأرضية على الرغم من كونها لم تستغرق دقيقة.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، تسجيل هزة أرضية صباح اليوم، على بعد 70,7 كيلو متر شمال مدينة دهب بمنطقة خليج العقبة، 

وأوضح المعهد أن قوة الهزة الأرضية 5,2 درجة على مقياس رختر، وعلى عمق 26,22 كيلو متر تحت سطح الأرض، عند خط عرض 29,30 سمالا، وخط طول 35,92 شرقا.

جنوب سيناء زلزال هزة دهب لا خسائر

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