إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتي نقل بالفيوم

أُصيب 10 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل على طريق دمشقين اللاهون بمحافظة الفيوم بالقرب من الطريق المؤدي إلى محافظة بني سويف، وقد انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى.

بلاغ عاجل للأجهزة الأمنية بالفيوم

وتلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل على طريق دمشقين اللاهون بالقرب من الطريق المؤدي إلى محافظة بني سويف وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة إلى مكان الحادث لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

إخلاء المصابين ونقلهم للمستشفى

ودفعت هيئة الإسعاف بسياراتها إلى موقع التصادم حيث جرى إخلاء المصابين البالغ عددهم 10 أشخاص ونقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وذلك عقب وقوع الحادث على الطريق.

الإجراءات القانونية حيال الواقعة

ومن جانبها اتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث للوقوف على ملابساته واتخاذ الإجراءات المتبعة بشأن واقعة التصادم التي شهدها طريق دمشقين اللاهون بمحافظة الفيوم بالقرب من الطريق المؤدي إلى محافظة بني سويف.