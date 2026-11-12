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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بورشه تكشف رؤيتها الجديدة في دبي.. الظهور الإقليمي الأول لسيارة Mission S

بورشه Mission S
بورشه Mission S
كريم عاطف

تستعد شركة بورشه الألمانية لاستعراض أحد أبرز مشروعاتها التصميمية الجديدة أمام جمهور الشرق الأوسط، من خلال تقديم سيارتها الاختبارية "Mission S" للمرة الأولى على المستوى الإقليمي، خلال فعاليات مهرجان "رموز بورشه" المقرر إقامته في دبي يومي 21 و22 نوفمبر 2026.

وتعكس السيارة التجريبية رؤية الشركة لتطوير جيل جديد من السيارات الرياضية فائقة الأداء، مع اعتماد مفهوم المحرك الوسطي وتقديم مكانة أعلى من سيارة 911 ضمن التصور المستقبلي لطرازاتها الرياضية.

وتحمل Mission S مجموعة من الملامح التصميمية المستوحاة من تاريخ بورشه العريق، حيث تسعى الشركة إلى الجمع بين هويتها الكلاسيكية والتوجهات الحديثة في تطوير السيارات، مع التركيز على تقديم تصميم أصيل يحافظ على شخصيته بمرور الوقت.

ويأتي ظهور السيارة في دبي بعد الكشف العالمي عنها مؤخرا في نيويورك، لتكون واحدة من أبرز السيارات التي يستضيفها مهرجان "رموز بورشه" هذا العام، والذي ينتقل إلى موقع جديد في "ذا سكوير" بمنطقة ند الشبا.

ويمثل اختيار دبي لاستضافة العرض الإقليمي فرصة لتعزيز حضور المدينة في خريطة الفعاليات الدولية المتخصصة في السيارات الفاخرة والابتكارات التكنولوجية، خاصة مع استقطابها سنويا أعدادا كبيرة من عشاق السيارات وهواة جمع الطرازات النادرة والزوار من مختلف أنحاء العالم.

كما يتماشى تنظيم المهرجان مع توجهات دبي لتطوير قطاعي السياحة والترفيه واستضافة الفعاليات العالمية، في إطار مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تستهدف ترسيخ مكانة الإمارة مركزا دوليا للأعمال والسياحة والترفيه.

وتراهن بورشه على أن تقديم Mission S أمام الجمهور في المنطقة سيسهم في تعزيز التواصل مع عملائها ومحبي علامتها التجارية، من خلال استعراض توجهاتها المستقبلية في التصميم والهندسة الرياضية.

ويعكس الحدث أيضا أهمية سوق الشرق الأوسط بالنسبة للعلامات الفاخرة، حيث أصبحت دبي منصة رئيسية للكشف عن الابتكارات الجديدة وإقامة التجارب التفاعلية التي تجمع بين التكنولوجيا والتراث والتصميم.

ومن المنتظر أن يمنح ظهور Mission S زوار المهرجان فرصة للتعرف على الأفكار التي قد تؤثر في ملامح سيارات بورشه خلال السنوات المقبلة، دون أن يعني ذلك بالضرورة الإعلان عن موعد إنتاج تجاري محدد للسيارة.

بورشه الألمانية بورشه جمهور الشرق الأوسط Mission S سيارتها الاختبارية رموز بورشه دبي

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