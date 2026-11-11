الأردن وكندا تعقدان الجولة الثانية من المشاورات السياسية لتعزيز العلاقات الثنائية

عقدت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، الجولة الثانية من المشاورات السياسية مع وزارة الخارجية الكندية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

وترأس الجانب الأردني أمين عام وزارة الخارجية السفير ضيف الله الفايز، فيما ترأس الجانب الكندي مساعد نائب وزير الخارجية لشؤون أوروبا والشرق الأوسط ألكسندر ليفيك.

وتناولت المشاورات، التي عقدت بمقر وزارة الخارجية الأردنية، فرص تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.