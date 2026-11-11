التعبئة والإحصاء تستعد للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2028 بدمياط

التقى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، بمكتبه اليوم الأربعاء، لجنة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك لمتابعة الاستعدادات الجارية لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2028، بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، وعميد مهندس أسامة أبو باشا، رئيس الإدارة المركزية للإحصاءات والبحوث التعبوية ونائب رئيس قطاع الفروع الإقليمية، وعميد مهندس أحمد كامل، مستشار رئيس الجهاز لنظم المعلومات الجغرافية، وعميد مهندس طارق خاطر، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعبئة العامة والإحصاء لإقليم قناة السويس، والدكتور سامر السبع، مدير إدارة الإحصاءات والبحوث التعبوية بدمياط.

وتناول اللقاء استعراض التجهيزات والإجراءات الخاصة بتنفيذ التعداد، والتي تبدأ بمشروع الحصر الخرائطي باعتباره المرحلة الأولى والأساسية في منظومة التعداد، حيث أكد محافظ دمياط تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للجنة، بما يضمن تنفيذ مهامها وفقًا للخطط الزمنية المحددة.

ومن جانبه، أوضح رئيس الإدارة المركزية للإحصاءات والبحوث التعبوية أن عدد المتقدمين للعمل بمشروع الحصر الخرائطي بمحافظة دمياط بلغ 120 باحثًا، ومن المخطط بدء تنفيذ أعمال الحصر يناير 2027.

ويأتي تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت في إطار جهود الدولة لتوفير قاعدة بيانات وطنية دقيقة ومحدثة، تسهم في تحديد الاحتياجات الفعلية للمواطنين في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الصحة والتعليم والخدمات، بما يدعم التخطيط السليم، وتوجيه المشروعات القومية وفق الاحتياجات الفعلية للمواطنين، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.