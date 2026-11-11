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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: حادث العياط يعيد إلى الأذهان كارثة 2009

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
محمد كمال

قال الإعلامي أحمد موسى إن حادث قطاري العياط الذي وقع في 8 نوفمبر الجاري، يعيد إلى الأذهان حادثًا مشابهًا وقع في المنطقة نفسها يوم 27 أكتوبر 2009، عندما اصطدم قطاران من قطارات الضواحي.

حادث قطاري العياط تكرر في المنطقة نفسها بعد 17 عامًا

وأشار موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أن تكرار الحوادث في المنطقة نفسها يستدعي الوقوف على أسبابها ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.

وشدد على ضرورة التعامل مع الأخطاء والتجاوزات داخل منظومة السكك الحديدية، قائلًا: «اللي أدى عمله خلاص، واللي لم يؤدي عمله سيحاسب»، مؤكدًا أن الحفاظ على قطاع السكك الحديدية واستمرار تطويره يجب أن يكون أولوية.

وأضاف أن المنظومة لا يمكن أن تعمل بكفاءة كاملة بنسبة 100% دون أخطاء، موضحًا: «مفيش حاجة ماشية بالكمال 100%، فيه أخطاء وفيه جرائم، واللي أخطأ فيهم يتحاسب».

حادث العياط حوادث القطارات أحمد موسى

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