الفصائل المسلحة تعلن استهداف محطة ضخ نفطية في ينبع السعودية بطائرة مسيّرة

أعلنت الفصائل المسلحة في اليمن استهداف محطة ضخ نفطية في منطقة ينبع بالمملكة العربية السعودية، باستخدام طائرة مسيّرة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز»، في تطور جديد يستهدف منشآت الطاقة السعودية وسط تصاعد المواجهات العسكرية في المنطقة.

ويأتي الإعلان في وقت تكتسب فيه منطقة ينبع أهمية استراتيجية كبيرة، باعتبارها أحد أبرز مراكز تصدير النفط السعودي على ساحل البحر الأحمر، ويمر بها خط أنابيب النفط المعروف باسم «شرق–غرب»، الذي ينقل الخام من المنطقة الشرقية إلى موانئ التصدير على البحر الأحمر.

ويمثل خط الأنابيب مسارًا حيويًا لصادرات النفط السعودية، إذ يوفر بديلًا استراتيجيًا لتصدير الخام بعيدًا عن مضيق هرمز، خاصة في ظل التوترات الأمنية والعسكرية التي تشهدها المنطقة والتهديدات التي تواجه حركة الملاحة وإمدادات الطاقة.

وكانت الفصائل المسلحة قد أعلنت في مناسبات سابقة استهداف منشآت نفطية ومحطات ضخ ومرافق تابعة لشركة أرامكو في ينبع ومناطق سعودية أخرى، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، ضمن عمليات قالت إنها تأتي ردًا على الضربات العسكرية داخل اليمن.

وفي المقابل، لم يصدر تأكيد سعودي مستقل بشأن وقوع أضرار في محطة الضخ المشار إليها أو تأثر عمليات نقل النفط نتيجة الاستهداف المعلن، ما يجعل حجم الخسائر والتأثيرات التشغيلية غير محسوم حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الهجمات على المنشآت النفطية والمطارات السعودية، بالتزامن مع تكثيف التحركات العسكرية للتحالف داخل اليمن، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة ومسارات تصدير النفط في المنطقة.