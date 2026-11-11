قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسامة شعبان: 114 ألف طن صادرات زراعية مصرية إلى تونس خلال العام الماضي
أحمد موسى: إدراج كيانات الإخوان بقوائم الإرهاب تأخر منذ 2016
النجم البرازيلي رونالدينيو يعود للملاعب الأحد المقبل بإيطاليا
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يمنح فاروق فلوكس جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر في حفل افتتاح دورته الـ47
رغم شائعات مرضها.. سميرة أحمد في ظهور نادر على ريد كاربت القاهرة السينمائي
المفوضية الأوروبية تستضيف غدًا مؤتمرًا في وارسو لدعم تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها
ترامب: عائدات النفط الفنزويلي ستصل إلى مئات المليارات قريبا.. واستعدنا تكلفة عملياتنا
هبة مجدي في أول ظهور لها بعد رحلة العلاج: «الحمد لله إني قادرة أقف»
أحمد موسى: الإخوان لا يدافعون عن الإسلام بل عن التنظيم
بولندا: البنتاجون يدعم إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة بالبلاد
وزير التجارة والصناعة الهندي يزور مصر على رأس وفد يضم ممثلي 150 شركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية
كيف يتحقق الشبع الروحي والعقلي في الخدمة؟.. البابا تواضروس: من خلال «إنجيل البركة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الفصائل المسلحة تعلن استهداف محطة ضخ نفطية في ينبع السعودية بطائرة مسيّرة

استهداف محطة ضخ نفطية في ينبع السعودية
استهداف محطة ضخ نفطية في ينبع السعودية
القسم الخارجي

أعلنت الفصائل المسلحة في اليمن استهداف محطة ضخ نفطية في منطقة ينبع بالمملكة العربية السعودية، باستخدام طائرة مسيّرة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز»، في تطور جديد يستهدف منشآت الطاقة السعودية وسط تصاعد المواجهات العسكرية في المنطقة.

ويأتي الإعلان في وقت تكتسب فيه منطقة ينبع أهمية استراتيجية كبيرة، باعتبارها أحد أبرز مراكز تصدير النفط السعودي على ساحل البحر الأحمر، ويمر بها خط أنابيب النفط المعروف باسم «شرق–غرب»، الذي ينقل الخام من المنطقة الشرقية إلى موانئ التصدير على البحر الأحمر.

ويمثل خط الأنابيب مسارًا حيويًا لصادرات النفط السعودية، إذ يوفر بديلًا استراتيجيًا لتصدير الخام بعيدًا عن مضيق هرمز، خاصة في ظل التوترات الأمنية والعسكرية التي تشهدها المنطقة والتهديدات التي تواجه حركة الملاحة وإمدادات الطاقة.

وكانت الفصائل المسلحة قد أعلنت في مناسبات سابقة استهداف منشآت نفطية ومحطات ضخ ومرافق تابعة لشركة أرامكو في ينبع ومناطق سعودية أخرى، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، ضمن عمليات قالت إنها تأتي ردًا على الضربات العسكرية داخل اليمن.

وفي المقابل، لم يصدر تأكيد سعودي مستقل بشأن وقوع أضرار في محطة الضخ المشار إليها أو تأثر عمليات نقل النفط نتيجة الاستهداف المعلن، ما يجعل حجم الخسائر والتأثيرات التشغيلية غير محسوم حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الهجمات على المنشآت النفطية والمطارات السعودية، بالتزامن مع تكثيف التحركات العسكرية للتحالف داخل اليمن، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة ومسارات تصدير النفط في المنطقة.

الفصائل المسلحة اليمن محطة ضخ نفطية السعودية طائرة مسيّرة منشآت الطاقة السعودية البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الأرصاد

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة غدًا بهذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن تفاصيل الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

حسام حسن

حسام حسن يحسم الجدل بشأن تدريب منتخب الأردن

مدبولي

إعلان تفاصيل مقترح تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الاثنين المقبل

جولة وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يحضر طابور الصباح بمدرسة بنات بالجيزة ويستمع للإذاعة المدرسية

اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

«مش هنلزم المواطن يغير أجهزته».. رئيس جهاز تنظيم الكهرباء يحسم الجدل حول تعديل القانون

ترشيحاتنا

إبراهيم ربيع، الكاتب والباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية

إبراهيم ربيع: إدراج عناصر الإخوان لقوائم الإرهاب ضربة في قلب التنظيم.. والانتماء إليه سيواجه بالقانون

إبراهيم ربيع، الكاتب والباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية

إبراهيم ربيع: تنظيم الإخوان يحتضر ويعاني من أزمة وجود.. والشعب المصري أسقطه

الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة

وزارة الصحة: انتهاء «100 مليون صحة» لا يعني توقف المبادرات الصحية

بالصور

5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد.. لا تتجاهلها

5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها
5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها
5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها

منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها

منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها
منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها
منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها

أدّى لابنه عربية BMW هدية نجاح في المدرسة.. رجل أعمال يشعل السوشيال ميديا

عربية BMW هدية نجاح
عربية BMW هدية نجاح
عربية BMW هدية نجاح

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها
هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها
هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بترويع سيدة وممارسة البلطجة عليها بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد