ضبط 460 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف في حملات بالغربية

ضبطت مديرية الطب البيطرى بالغربية 460 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

حملات بيطرية

كانت الدكتورة نعمة عارف مصطفى، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، وجهت لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية ، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية.

تحرك تنفيذي

وأجرت اللجنة مرورا وتفتيشا على عدد من المراكز والعيادات البيطرية، ورصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 460 عبوة.

رفع كفاءة الخدمات

تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.