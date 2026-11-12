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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسهم إنفيديا تهوي بأكثر من 8% مع أنباء عن بحث مجلس الإدارة إقالة رئيسها التنفيذي

أسهم إنفيديا تهوي بأكثر من 8% مع أنباء عن بحث مجلس الإدارة إقالة رئيسها التنفيذي
أسهم إنفيديا تهوي بأكثر من 8% مع أنباء عن بحث مجلس الإدارة إقالة رئيسها التنفيذي
أ ش أ

تذبذبت الأسهم العالمية مع بداية التداولات الآسيوية اليوم الخميس، بينما هوت أسهم شركة “إنفيديا” بأكثر من 8% في التعاملات الممتدة بعد الإغلاق، عقب أنباء عن اجتماع مجلس إدارة الشركة لبحث إمكانية إقالة رئيسها التنفيذي منذ فترة طويلة، جنسن هوانج، في وقت تواجه فيه الشركة تداعيات مزاعم بشأن علاقاته الشخصية وصلتها بقضية تجسس لصالح الصين.

وقال مصدر مطلع إن مجلس إدارة “إنفيديا” اجتمع في وقت متأخر من امس الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن مستقبل هوانج، الذي يقود الشركة منذ تأسيسها ويشغل منصب الرئيس التنفيذي فيها، في ظل ضغوط متزايدة على الشركة، التي تعد أكبر مورد عالمي لمعالجات الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه التطورات بعد مزاعم بأن هوانج أقام علاقة مع امرأة يُشتبه في أنها تعمل لصالح الصين، وفق ما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

وقال جيك دولارهايد، الرئيس التنفيذي لشركة “لونجبو أسيت مانجمنت” لإدارة الاستثمارات في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما، إن التطورات تبدو سلبية من جميع الزوايا.

وأضاف أنه يعتقد أن مجلس الإدارة لن يقيل هوانج قبل العثور على شخصية بارزة ومعروفة في قطاع التكنولوجيا لخلافته، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن شريحة “إنفيديا” تظل في نهاية المطاف محور قصة طفرة الذكاء الاصطناعي.

وأدى هبوط سهم “إنفيديا” بأكثر من 8% بعد إغلاق السوق إلى الضغط على العقود الآجلة لمؤشر “إس آند بي 500”، التي تراجعت بنسبة 0.4%.

وجاء ذلك رغم أداء أفضل نسبيًا لعدد من الأسواق الآسيوية، إذ ارتفع مؤشر “كوسبي” في كوريا الجنوبية بنسبة 0.2%، وصعدت الأسهم التايوانية 0.5%، بينما زاد مؤشر “نيكاي 225” الياباني 0.5%.

وفي المقابل، تراجع أوسع مؤشر لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان، الذي تصدره شركة “إم إس سي آي”، بنسبة 0.1% متأثرًا بانخفاض الأسهم في هونج كونج.

وقال محللو بنك “ويستباك” في مذكرة إن تجدد التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي دفع الأسهم الأمريكية إلى الارتفاع، مدعومًا بتطورات إيجابية مرتبطة بشركتي “كور ويف” و”أنثروبيك”، ما عزز الحماس تجاه القطاع ودعم صعود مؤشري “إس آند بي 500” و”ناسداك”.

وفي سوق العملات، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، عند 102.87 خلال التداولات الآسيوية، وهو أعلى مستوى له منذ 9 أبريل من العام الماضي، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آنذاك عن الرسوم الجمركية المعروفة باسم “يوم التحرير”.

وكان الدولار قد ارتفع بنسبة 0.6% الأربعاء، مع إعادة المتعاملين تقييم احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل.

وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية إلى احتمال يبلغ 87.3% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 9 و10 ديسمبر، مقابل احتمال يبلغ 12.7% لرفع أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، وفق أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “سي إم إي”.

وفي سوق العملات المشفرة، تراجع سعر بيتكوين بنسبة 0.9% إلى 73,617.58 دولار، بينما انخفض سعر إيثريوم بنسبة مماثلة إلى 2,049.4 دولار.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسهم العالمية التداولات الآسيوية شركة “إنفيديا”

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