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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسالة شكر من عمر مرموش لـ حسام وإبراهيم حسن بعد نهاية رحلتهما مع الفراعنة

حسام وابراهيم حسن وعمر مرموش
حسام وابراهيم حسن وعمر مرموش
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تواصل عمر مرموش، لاعب منتخب مصر، هاتفيًا مع حسام حسن وإبراهيم حسن، المدير الفني ومدير المنتخب السابقين، لتوجيه الشكر لهما على الفترة الماضية.

وأوضح أن مرموش حرص على شكر الثنائي على ما قدماه خلال الفترة الماضية، متمنيًا لهما التوفيق في خطواتهما المقبلة.

ويأتي تواصل عمر مرموش مع حسام وإبراهيم حسن في الوقت الذي يستعد فيه منتخب مصر لخوض مرحلة جديدة، عقب رحيل الجهاز الفني السابق، حيث يستعد الفراعنة لمواجهتي مالاوي ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

موعد مباراتي مصر ومالاوي

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهتين أمام مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم الجمعة 13 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على استاد بينجو الدولي في مالاوي، وتنطلق في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ترتيب مجموعة مصر في التصفيات

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع منتخب أنجولا، بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويطمح المنتخب المصري إلى تحقيق الفوز في مواجهتي مالاوي، من أجل تعزيز صدارته للمجموعة والاقتراب من حسم التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

الإعلامي محمد طارق عمر مرموش لاعب منتخب مصر حسام حسن كأس الأمم الأفريقية

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