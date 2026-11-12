فتحي مبروك: قرار رحيل حسام حسن يخص اتحاد الكرة.. وعلي ماهر كفء لقيادة المنتخب

أعرب فتحي مبروك، نجم الأهلي السابق، عن أمنياته بنجاح علي ماهر في مهمته الجديدة مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، مؤكدًا أنه جدير بقيادة المنتخب خلفًا لحسام حسن.

وقال فتحي مبروك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «قرار رحيل حسام حسن يرجع إلى اتحاد الكرة وهو المسؤول عن القرار، وعلي ماهر كفء لقيادة المنتخب وحقق نجاحات مع سيراميكا كليوباترا».

وأردف قائلًا: «علي ماهر يعرف اللاعبين جيدًا ودرس الفرق بشكل كامل، وأتمنى له النجاح والتوفيق في مهمته مع منتخب مصر».

وأكد فتحي مبروك أن محمد صلاح نجم من نجوم العالم، مستطردًا: «لكن نحن نمتلك منتخب مصر كمجموعة بأكملها».