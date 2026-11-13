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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لا تتجاهلها.. أعراض بسيطة تكشف إصابتك بالسرطان

السرطان
السرطان
نهى هجرس

عندما تنشغل في الحياة طوال الوقت، يسهل تجاهل أعراض تبدو بسيطة، مثل السعال الذي يستمر قرابة شهر أو فقدان الوزن غير المتوقع. 

لكن هذه الأعراض تستحق بعض الاهتمام، خاصةً إذا استمرت، لأنها قد تكون علامات على الإصابة بالسرطان.

 "غالباً ما تحاكي أعراض السرطان المبكرة الأمراض العادية اليومية، لكن الفرق هو أنها لا تختفي،  إنها تتفاقم تدريجياً على مدى أسابيع.

إليكم  بعض أعراض السرطان المبكرة التي ينصح الأطباء بعدم تجاهلها.

1. سعال مستمر

قد يكون ضيق التنفس أو السعال المستمر الذي لا يبدو أنه يزول أبدًا من أعراض سرطان الرئة

“إن السبب وراء تسبب سرطان الرئة في تغيرات في التنفس أو السعال هو أن الورم يؤثر على المسالك الهوائية أو يعيق وظائف الرئة الطبيعية، فعندما يحدث ذلك، قد يشعر الشخص بضيق في التنفس عند صعود الدرج بعد أن كان يستطيع فعل ذلك بسهولة من قبل، أو قد يعتقد أنه مصاب بنزلة برد، ليكتشف لاحقًا أن السعال يستمر لأشهر.”

لكن السرطان ليس السبب الوحيد المحتمل للسعال المستمر، فالعديد من الحالات الصحية الأخرى قد تسبب أعراضًا مشابهة، بما في ذلك الربو، والتهابات الجهاز التنفسي، وأمراض الرئة المزمنة، وغيرها من أمراض الرئة.

 "إذا كان السعال أو ضيق التنفس مرتبطًا بسرطان الرئة، فقد تعاني أيضًا من أعراض أخرى مثل عدم الراحة في الصدر، وبحة الصوت، والتعب، والتهابات الصدر المتكررة، والسعال المصحوب بالدم أو فقدان الوزن غير المبرر

راجع الطبيب إذا استمر السعال لأكثر من ثلاثة أسابيع، أو إذا طرأ تغيير ملحوظ على السعال، أو إذا شعرت بضيق في التنفس أثناء القيام بأنشطة كنت تستطيع القيام بها عادةً". ومن ثم، يمكن لمقدم الرعاية الصحية مساعدتك في تحديد السبب الكامن وراء ذلك

اضطرابات النوم عاملًا خفيًا وراء ارتفاع معدلات السرطان المبكر

2. فقدان الوزن غير المبرر

يمكن أن تؤثر بعض أنواع السرطان على الشهية أو التمثيل الغذائي  أو امتصاص العناصر الغذائية، وقد تسبب فقدان الوزن أو زيادته بشكل غير مبرر.

 قد تلاحظ أنك لا تأكل بالقدر المعتاد، أو أن ملابسك أصبحت فضفاضة

غالباً ما يصاحب فقدان الوزن غير المتوقع بسبب السرطان التعب أو الضعف أو الشعور بالشبع أسرع من المعتاد".

إذا لاحظت أي تغيرات غير متوقعة في وزنك ولم تُغير نظامك الغذائي أو عاداتك الرياضية مؤخرًا، فمن المستحسن مراجعة طبيبك. هناك العديد من الأسباب المحتملة لفقدان الوزن، وكثير منها لا علاقة له بالسرطان، ولكن يمكن لطبيبك مساعدتك في تحديد السبب

3. إرهاق لا يتحسن بعد الراحة

يُعدّ التعب الشديد الذي لا يزول علامة تحذيرية معروفة للإصابة بالسرطان

 “على عكس التعب العادي، فإن التعب المرتبط بالسرطان هو إرهاق لا يتحسن بالراحة أو النوم، يحدث ذلك لأن الأورام تستهلك كميات هائلة من طاقة الجسم وتطلق بروتينات التهابية، أو تسبب نزيفًا داخليًا مجهريًا يؤدي إلى فقر دم حاد.”

إذا كنت تعاني من إرهاق شديد دون سبب واضح، واستمر لأكثر من أسبوعين حتى مع حصولك على قسط كافٍ من الراحة، فاستشر طبيباً، سيقوم الطبيب بتقييم الأعراض وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد السبب

المصدر eating well 

السرطان أعراض السرطان السعال المستمر التعب فقدان الوزن

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