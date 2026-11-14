د. هبة محمد عيد تكتب: من أنت؟ عندما تملك ولا تملك

​في زحام الحياة وتفاصيلها العابرة تتوقف الأرواح أحياناً أمام مقولة تختزل فلسفة الوجود الإنساني بأكمله في ميزانين لا يخطئان وهي "شيئان يحددان من أنت صبرك عندما لا تملك شيئاً، وأخلاقك عندما تملك كل شيء".

​هاتان الحالتان ليستا مجرد ظرفين طارئين يمر بهما الإنسان بل هما قانون إنساني يكشف حقيقة النفس البشرية أمام تقلبات الأيام والرزق، وهو المعنى العميق الذي يضعه القرآن الكريم في نصابه الدقيق حين يصف طبائع النفوس عند السعة والامتلاك في سورة الشورى: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾. فالأصل في النفس غير المهذبة أن وفرة العطاء والتمكين قد تدفعها إلى التعالي، وهنا تحديداً تتساقط قشور التبرير ليظهر المعدن الأصيل للروح في أصفى صوره؛ فالنفس في حالة العوز تختبر قدرتها على الثبات، وحين تحيط بها الوفرة تختبر قدرتها على التسامي والعدل مع الذات ومع الآخرين.

​وعندما تضيق الأبواب وتتوارى النعم ويقف الإنسان عاجزاً أمام قسوة القلة يبرز الصبر كحارس خفي يحمي السكينة والاتزان الداخلي من السقوط في بئر التذمر والامتعاض، وليس الصبر هنا استسلاماً سلبياً بل هو طاقة نفسية هادئة تمنع الاحتياج من أن يتحول إلى مرارة وتمنع الفقر المادي من أن يمتد ليطال فقر الأخلاق والكرامة. وفي هذا الوقت الصعب يظهر أصحاب القلوب الراضية والنفوس العزيزة أولئك الذين يحملون ثقل احتياجهم بعزة نفس صامتة فلا يمدون أعينهم لما في أيدي الناس ولا تهز الأيام صلابة أرواحهم مستشعرين أن ضيق الرزق هو اختبار للثبات لا إهانة للقدر.

​وعلى النقيض تماماً يأتي الاختبار الأقسى والأكثر خفاءً اختبار الوفرة في الرزق والقدرة المطلقة، فحين تفتح الدنيا أبوابها ويمتلك الإنسان مفاتيح القوة أو المال أو الجاه يسقط الغطاء عن الحقيقة الكامنة في الصدور ويسهل جداً أن نظهر بمظهر المسالمين، حين نكون تحت وطأة الحاجة لكن الصعب حقاً هو أن تنجو من فتنة الغرور التي حذرت منها الآية وأن تحتفظ بتواضعك ورحمتك عندما تمتلك القدرة على الأذى وعندما تملك كل أدوات التعالي وهنا تتجلى الحكمة الخالدة بأن خير الرزق ما لا يلهيك ولا يطغيك. فالرزق الحقيقي ليس في كثرة الأرقام أو اتساع النفوذ بل في ذلك العطاء المتزن الذي يكفيك دون أن يشغل قلبك عن إنسانيتك أو يغري نفسك بالبطر والتجبر على الخلق من حولك، فالأخلاق وقت السعة ليست ترفاً إضافياً بل هي الدليل القاطع على نضج الروح وطهارة منبتها والإنسان الحقيقي هو من تزيده النعمة ليناً وامتناناً لا قسوة وغروراً.

​هكذا تدور رحى الحياة بين هذين القطبين صبر ينقّي النفس في عتمة الحرمان وخلق رفيع يزينها في نور الوفرة ومن أدرك كيف يضبط بوصلته في كلا الحالين ويرضي بقسمة الله له ولديه اليقين بأن البركة في الكفاية والاتزان فقد أتقن فن الحياة وبلغ قمة الإنسانية التي لا تتبدل بتغير الظروف، ولا بانقلاب الأحوال.