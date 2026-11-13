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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غياب الطلاب عن المدارس.. تأثيرات محتملة على التحصيل الدراسي وانتظام العملية التعليمية

الدراسة
الدراسة
محمد البدوي

يثير انتظام الدراسة خلال شهر رمضان جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور، خاصة مع اختلاف طبيعة اليوم الدراسي خلال فترة الصيام، وما يرتبط بها من تساؤلات بشأن قدرة الطلاب على التركيز والاستيعاب ومواصلة التحصيل الدراسي.

 

 منح الطلاب إجازة خلال الشهر الكريم

وبين المطالبات بتخفيف الدراسة أو منح الطلاب إجازة خلال الشهر الكريم، تبرز أهمية الحفاظ على انتظام العملية التعليمية وعدم الإخلال بالخريطة الزمنية للمقررات الدراسية. 

وفي هذا السياق، تتجدد التحذيرات من تداعيات الغياب المتكرر على مستوى الطلاب الدراسي، وما قد يترتب عليه من تراكم الدروس وتأخر استيعاب المناهج وصعوبة تعويض ما فاتهم خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي.

تأثير غياب الطلاب في رمضان على التحصيل الدراسي

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم والمتخصص في ملف شؤون التعليم، أن استمرار الدراسة خلال شهر رمضان وعدم اتخاذ قرار بتعطيلها أمر طبيعي ومتوقع، مشيرًا إلى أن الدراسة والعمل في المؤسسات الحكومية والخاصة لم يتوقفا خلال الشهر الكريم.

انطلاق الدراسة بجامعة الاسكندرية

وأوضح فياض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن شهر رمضان لا يتعارض مع العمل والاجتهاد، بل يتطلب تشجيع الطلاب على الانتظام في الحضور المدرسي ومتابعة شرح الدروس واستيعاب المقررات وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأشار إلى أن حلول شهر رمضان هذا العام خلال فصل الشتاء، بالتزامن مع قصر ساعات النهار، يقلل من شعور الطلاب بالجوع والإرهاق، وهو ما يساعدهم على مواصلة يومهم الدراسي بصورة طبيعية.

تحذيرات من تراكم المناهج بسبب الغياب المتكرر

وشدد المتخصص في شؤون التعليم على أهمية مواجهة الأفكار التي تشجع الطلاب على التغيب عن المدارس خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن انتظام الحضور يضمن شرح المقررات الدراسية في مواعيدها، وإجراء التقييمات اللازمة لمتابعة مستوى الطلاب ومدى استيعابهم للمناهج.

انتظام الدراسة في المدارس اليوم

وحذر من أن تعطيل الدراسة أو زيادة معدلات الغياب قد يؤديان إلى تراكم الدروس وتأخر الطلاب في استكمال المقررات، فضلًا عن زيادة الأعباء الدراسية عليهم خلال الأشهر التالية، نتيجة محاولة تعويض ما فاتهم من شرح ومتابعة.

حرب أكتوبر دليل على أهمية العمل والاجتهاد في رمضان

واستشهد رفعت فياض بانتصارات حرب أكتوبر عام 1973، التي تزامنت مع العاشر من شهر رمضان، موضحًا أن الجنود المصريين خاضوا معركة العبور وهم صائمون، وهو ما يعكس أن الصيام لا يمثل عائقًا أمام العمل وتحقيق الإنجازات.

أول يوم أيام الدراسة في المنوفية

واعتبر أن الشهر الكريم يجب ألا يرتبط في أذهان الطلاب بالتوقف عن الدراسة أو التخلي عن الالتزامات اليومية، بل ينبغي استغلاله في ترسيخ قيم الاجتهاد والانضباط وتحمل المسؤولية.

مطالبات أولياء الأمور بوقف الدراسة خلال رمضان

وانتقد فياض مطالبات بعض أولياء الأمور عبر مجموعات التواصل الاجتماعي بوقف الدراسة خلال شهر رمضان، معتبرًا أن الاستجابة لمثل هذه المطالبات قد تؤثر سلبًا على انتظام العملية التعليمية وتؤدي إلى الإخلال بالخطة الدراسية.

بدأ الدراسة في المنوفية

وأكد أهمية تعاون الأسرة والمدرسة لتشجيع الطلاب على الالتزام بالحضور وأداء الواجبات ومتابعة الدروس، مع تنظيم أوقات المذاكرة والراحة بما يتناسب مع طبيعة الصيام، لضمان استمرار التحصيل الدراسي دون تأثر مستوى الطلاب خلال الشهر الكريم.

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