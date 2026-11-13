دون تغيير.. أسعار العملات الأجنبية الدولار واليورو في البنوك الآن

شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارًا في تعاملات مساء اليوم الجمعة 13-11-2026 على مستوى السوق الرسمية من دون تغيير.

سعر العملات الأجنبية اليوم

وبلغ سعر العملات الأجنبية ثباتاً داخل البنوك بالتزامن مع تعطل العمل في الجهاز المصرفي بما في ذلك الدولار واليورو والجنيه الإسترليني.

سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار 53.36 جنيه للشراء و53.5 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وسجل سعر اليورو 59.18 جنيه للشراء و59.34 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني 70.8 جنيه للشراء و71 جنيها للبيع.

سعر الدولار الكندي

وبلغ سعر الدولار الكندي 37.45 جنيه للشراء و37.56 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وصل سعر الكرون النرويجي 5.58 جنيه للشراء و5.6 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وسجل سعر الكرون الدنماركي 7.91 جنيه للشراء و7.93 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي

وبلغ سعر الكرون السويدي 5.35 جنيه للشراء و5.37 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري 64.1 جنيه للشراء و64.29 جنيه للبيع.

سعر الـ 100 ين ياباني

وبلغ سعر الـ100 ين ياباني 33.42 جنيه للشراء و33.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وصل سعر الدولار الإسترالي 36.44 جنيه للشراء و36.54 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

وبلغ سعر اليوان الصيني 8 جنيهات للشراء و8.02 جنيه للبيع.