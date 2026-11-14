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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أندورا يدعم أوونو نفسيًا بعد مأساة دي ميجيل.. والحارس يواجه عقوبة الإيقاف 12 مباراة

الحادث المأساوي
الحادث المأساوي
إسراء أشرف

يعيش الحارس جيسوس أوونو، لاعب نادي أندورا الإسباني، فترة بالغة الصعوبة على المستويين النفسي والمهني، بعد الحادث المأساوي الذي شهدته مواجهة فريقه أمام تينيريفي، وأسفر عن وفاة المهاجم جيسوس دي ميجيل، في واقعة ألقت بظلالها على كرة القدم الإسبانية وأثارت حالة واسعة من الحزن والتعاطف.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إدارة أندورا قررت منح حارسها الوقت والمساحة الكافيين للتعافي نفسيًا، دون وضع موعد محدد لعودته إلى التدريبات أو المشاركة في المباريات، في ظل صعوبة المرحلة التي يمر بها منذ وقوع الحادث. ولا يزال أوونو يتواصل مع متخصصين في الدعم النفسي، كما يأمل في التواصل مع عائلة اللاعب الراحل، في خطوة تعكس حجم التأثر الذي خلفته الواقعة لديه.

تفاصيل الحادث المأساوي

وتعود تفاصيل القصة إلى الثاني من نوفمبر الجاري، خلال مواجهة أندورا وتينيريفي ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الإسباني، عندما اندفع أوونو، البالغ من العمر 25 عامًا، خارج منطقة الجزاء لمحاولة إبعاد كرة عالية، قبل أن يصطدم بالمهاجم جيسوس دي ميغيل، البالغ 30 عامًا، في تدخل عنيف أسفر عن سقوط الأخير أرضًا.

وتدخل الجهاز الطبي على الفور لإسعاف اللاعب، قبل نقله إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة، لكن حالته الصحية تدهورت ليفارق الحياة في اليوم التالي، الموافق الثالث من نوفمبر. وكانت المباراة تشير إلى التعادل بنتيجة 2-2 عند إيقافها في الوقت بدل الضائع، بعدما حصل الحارس على بطاقة حمراء مباشرة إثر التدخل.

الاتحاد الإسباني يوقع أقصى عقوبة على أوونو

وعلى الصعيد الانضباطي، أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم قرارًا بإيقاف حارس أندورا لمدة 12 مباراة، وهي العقوبة القصوى المنصوص عليها في المادة 102 من اللائحة التأديبية، والمتعلقة بالسلوك العنيف أثناء اللعب وما يترتب عليه من إصابات أو عواقب جسيمة.

واستندت اللجنة في قرارها إلى تقرير حكم المباراة، الذي أشار إلى استخدام أوونو قوة مفرطة خلال التدخل مع رفع ساقه والاصطدام بمنافسه، معتبرة أن طبيعة المخالفة والظروف المحيطة بها، إلى جانب النهاية المأساوية التي تعرض لها دي ميغيل، تبرر توقيع أقصى عقوبة ممكنة، مع الغرامات المالية الإضافية المنصوص عليها في المادة 52.

رسالة مؤثرة من الحارس

ومن جانبه، خرج أوونو عن صمته عبر بيان نشره نادي أندورا، عبر خلاله عن حجم الألم الذي يعيشه منذ وفاة دي ميغيل، قائلًا: "هذه أصعب أيام حياتي، أجد صعوبة بالغة في العثور على الكلمات، ومن الصعب جدًا استيعاب ما حدث. أشعر بألم هائل لفقدان جيسوس، وأفكر فيه وفي عائلته وكل من أحبوه".

وأضاف الحارس أنه سيواجه كل ما يترتب على الواقعة باحترام كامل، لكنه لا يستطيع في الوقت الحالي التفكير في أي شيء سوى اللاعب الراحل والحزن الذي تعيشه عائلته والمقربون منه، مختتمًا رسالته بعبارة: "ارقد في سلام يا جيسوس".

وفي ظل هذه التطورات، أكد كارليس مانسو، المدير الفني لأندورا، أن النادي لن يتعجل عودة الحارس، وأن القرار سيظل مرتبطًا بمدى استعداده ورغبته في استئناف مسيرته، ليبقى مستقبل أوونو الكروي مفتوحًا على احتمالات عدة، في انتظار تجاوزه واحدة من أقسى التجارب التي يمكن أن يعيشها لاعب كرة قدم.

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