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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة: تقديم 130.9 مليون خدمة طبية خلال 100 يوم

130.9 مليون خدمة طبية خلال 100 يوم
130.9 مليون خدمة طبية خلال 100 يوم
إسراء صبري

أعلن حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تقديم أكثر من 130 مليونًا و900 ألف خدمة طبية للمواطنين خلال فترة تكثيف فعاليات حملة «100 يوم صحة»، التي استمرت 100 يوم، بمشاركة 13 قطاعًا وجهة تابعة للوزارة، قدمت 122 نوعًا من الخدمات الصحية.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الخدمات شملت الكشف المبكر عن الأمراض، والفحوصات الطبية، وقياس ضغط الدم والسكر والسمنة، إلى جانب خدمات أكثر من 16 مبادرة رئاسية للصحة العامة، ومتابعة الحالات التي تحتاج إلى رعاية دورية.

وأضاف أن الحملة شملت أيضًا خدمات التوعية والتثقيف الصحي، والمشورة الطبية المتعلقة بالصحة الإنجابية، وخدمات الصحة النفسية، بما في ذلك التوعية بمخاطر الاستخدام المفرط للإنترنت والألعاب الإلكترونية.

وأكد أن انتهاء فترة التكثيف لا يعني توقف الخدمات الصحية، مشددًا على استمرار جميع المبادرات الرئاسية والخدمات التي تقدمها الوزارة بالآليات والمعدلات المعتادة، دون أي توقف.

وأشار إلى أن الحملة انتشرت في المحافظات الـ27 من خلال فرق طبية ثابتة وأخرى متنقلة، للوصول إلى المواطنين في أماكن وجودهم، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا، وتخفيف أعباء الانتقال إلى المنشآت الصحية، لا سيما على كبار السن.

ولفت إلى أن رقم 130.9 مليون يعبر عن إجمالي الخدمات المقدمة وليس عدد المستفيدين، إذ يمكن للمواطن الواحد الحصول على أكثر من خدمة وفقًا لاحتياجاته وتقييم الفرق الطبية، دون وجود حد أقصى لعدد الخدمات التي يحصل عليها.

وزارة الصحة حملة «100 يوم صحة» ضغط الدم الصحة الإنجابية

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