ضبط 117 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية.

وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (117728) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (743) سائق تبين إيجابية عدد (29) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (436) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (89) سائق تبين إيجابية (2) حالة لتعاطيهما المواد المخدرة، وضبط عدد

(5) محكوم عليهم بإجمالى (7) أحكام ، كما تم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.









