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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط 117 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

حملات مرورية
حملات مرورية
مصطفى الرماح

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية.

وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (117728) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (743) سائق تبين إيجابية عدد (29) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (436) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (89) سائق تبين إيجابية (2) حالة لتعاطيهما المواد المخدرة، وضبط عدد

(5) محكوم عليهم بإجمالى (7) أحكام ، كما تم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


 



 

وزارة الداخلية مخالفة مرورية تراخيص

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