ترامب يتراجع عن توجيه ضربات جديدة لإيران تحت ضغوط إقليمية.. وإسرائيل تدفع نحو استئناف الهجمات

يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الامتناع عن شن هجمات عسكرية جديدة ضد إيران، في ظل ضغوط من حلفاء واشنطن الإقليميين لتجنب تصعيد المواجهة، شريطة عدم تعرض الولايات المتحدة لاستفزازات جديدة من جانب طهران أو جماعة الحوثيين في اليمن.

وذكرت وكالة «رويترز»، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن ترامب أبلغ كبار مستشاريه خلال الأيام الماضية باحتمال عدم استئناف الضربات الجوية ضد إيران، وذلك عقب تلقيه إحاطات استخباراتية ومناقشات مع فريقه للأمن القومي بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة.

ودعت أطراف إقليمية إلى تجنب التصعيد العسكري ضد إيران، في ظل تحركات دبلوماسية تستهدف احتواء التوتر ومنع اندلاع مواجهة عسكرية واسعة في المنطقة.

ورغم هذه المساعي، لم تحسم واشنطن موقفها النهائي بشأن إمكانية شن هجمات جديدة، وسط استمرار الضغوط الإسرائيلية الداعية إلى استئناف العمليات العسكرية ضد إيران.

حاملة طائرات أمريكية ثالثة تتجه إلى المنطقة

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن حاملة طائرات أمريكية ثالثة من المتوقع وصولها إلى المنطقة لتحل محل إحدى حاملتي الطائرات الموجودتين حاليًا، مع احتمال استمرار وجود الحاملات الثلاث في المنطقة إذا اقتضت التطورات العسكرية ذلك.