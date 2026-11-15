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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحف الأقصر ينظم زيارة تثقيفية لأحد مدارس المحافظة

متحف الأقصر للفن المصري القديم
متحف الأقصر للفن المصري القديم
محمد الاسكندرانى

نظم متحف الأقصر للفن المصري القديم، زيارة توعوية إلى أحد المدارس بالأقصر تضمنت محاضرات وأنشطة تفاعلية للتعريف بالحضارة المصرية القديمة والتراث والهوية المصرية.
أوضحت إدارة متحف الأقصر للفن المصري القديم، أن الزيارة تضمنت محاضرة بعنوان "التراث المصري حكاية ممتدة عبر الزمن"، تعرف خلالها الطلاب على التراث المادي وغير المادي، بالإضافة إلى محاضرة أخري بعنوان "المتحف كنوز وحكايات"، تناولت دور المتاحف في ربط المجتمع بتراثه.

متحف الأقصر للفن المصري القديم

 

يذكر أن يتكون المتحف من 5 قاعات للعرض وهم القاعة الأولى الاساسية ، وقاعة سوبك، وقاعة الخبيئة، وقاعة الدور العلوي، وقاعة مجد طيبة العسكري والتقني كما يعرض 3000 قطعة اثرية ويحتوي على مثلهم محفوظين داخل المخازن المتحفية به.

ومن أهم القطع المعروضة بالمتحف تمثال من الشست الأخضر يصور الملك تحتمس الثالث وهو شاب، وتمثال فريد من المرمر للملك أمنحتب الثالث مع الإله سوبك، وتمثال من حجر الكوارتز للملك أمنحتب الثالث واقفًا، ولوحة رائعة للملك كاموس، وتعد من الآثار النادرة التي يزخر بها المتحف، ومومياء الملك أحمس الأول مؤسس الأسرة الثامنة عشر.
 

متحف الأقصر للفن المصري القديم متحف الأقصر للفن المصري متحف الأقصر للفن متحف الأقصر الأقصر

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