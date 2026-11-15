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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد وسفيرة الاتحاد الأوروبي تشهدان أمسية فنية على مسرح سينما هيبس بالخارجة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، والسفيرة أنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق لها، فعاليات الأمسية الثقافية الفنية التي أقيمت بسينما هيبس بالخارجة، بحضور الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والأستاذة ابتسام عبد المريد مدير عام الثقافة، والنائب مصطفى يسري عضو مجلس النواب بالمحافظة، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

حيثُ استهل الحفل بتقديم استعراض «أرض الخير»، بالإضافة لباقة متنوعة من العروض والتابلوهات الفنية أحيتها الفرقة القومية للفنون الشعبية بالمحافظة وفرقة الطفل للفنون الشعبية بقصر ثقافة الطفل بالخارجة، والتي عكست الموروث الشعبي والهوية الثقافية للمحافظة، وعادات وتقاليد أهل الواحة قديمًا، حيثُ شهدت الفقرات تفاعلًا واسعًا من الجمهور ولاقت استحسان الحضور، وسط أجواء عكست مشاعر الانتماء للتراث الثقافي المحلي.

وأشادت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمستوى الفني المتميز وثراء الموروث الثقافي الذي تتمتع به الواحات المصرية، مؤكدةً أهمية الثقافة والفنون كجسر للتواصل وتعزيز التعاون المشترك.

وخلال كلمتها، رحبت محافظ الوادي الجديد بالسفيرة أنجلينا إيخهورست ووفد الاتحاد الأوروبي المرافق، موجهةً الشكر والتقدير للقائمين والمشاركين في إعداد الحفل الذي يأتي في إطار دعم التبادل الثقافي وإبراز التراث الواحاتي الأصيل، مُشيرةً إلى أهمية الفنون في نقل التراث عبر الأجيال، ومؤكدةً حرص المحافظة على الارتقاء بالحراك الثقافي والفني، وتوظيف القوى الناعمة للترويج للمحافظة، وما تزخر به من مقومات سياحية وتراثية فريدة.

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