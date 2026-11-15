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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

صحة النواب تعقد أول جلسة استماع برلمانية لتنفيذ مخرجات منتدى مصر 2026 غدا

شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب
شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور شريف باشا، اجتماعاً موسعاً غدًا بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لبحث تنفيذ مخرجات منتدى مصر 2026.

وتتصدر "صحة النواب" برئاسة شريف باشا، كأول لجنة في المجالس النيابية تبدأ مناقشة مخرجات منتدى مصر 2026 وتبحث تحويلها من مجرد توصيات نظرية إلى واقع عملي ملموس.

ويأتي هذا التحرك في إطار تنسيق متكامل وتواصل وثيق بين السلطة التشريعية ومختلف الجهات التنفيذية والحكومية لضمان سرعة تفعيل الأهداف الاستراتيجية للمنتدى على أرض الواقع.

عقد جلسة استماع برلمانية


وتخصص اللجنة هذا الاجتماع لعقد جلسة استماع برلمانية تحت عنوان «متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات منتدى مصر 2026 بشأن القطاع الصحي»، للوقوف على ما تم إنجازه من خطط وبرامج تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية للمواطنين في مختلف المحافظات.

وتتناول المناقشات استعراض مستهدفات الدولة الخاصة بتأهيل الكوادر الطبية،  بما يضمن تعزيز استقرار المنظومة الصحية.


ويأتي هذا التحرك في إطار الدور الرقابي والتشريعي للجنة وحرصها على تفعيل الشراكة مع السلطة التنفيذية لترجمة التوصيات الاستراتيجية للمنتدى إلى إجراءات ملموسة تنعكس إيجاباً على بيئة العمل داخل المستشفيات والمؤسسات العلاجية.

لجنة الشئون الصحية مجلس النواب شريف باشا خالد عبد الغفار الصحة القطاع الطبي

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