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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

البيض المخفوق أم التوست بزبدة الفول السوداني: أي وجبة إفطار تساعد في الحفاظ على استقرار سكر الدم؟

البيض المخفوق أم التوست بزبدة الفول السوداني
البيض المخفوق أم التوست بزبدة الفول السوداني
هاجر هانئ

عندما تبحث عن وجبة إفطار سريعة ومشبعة، قد يكون البيض المخفوق أو خبز التوست المدهون بزبدة الفول السوداني خيارين سهلين ومناسبين. ولكن إذا كنت تتابع مستويات سكر الدم لديك، فقد تتساءل أيهما يُعد الخيار الأفضل.

يمكن لكلا الخيارين أن يكونا جزءاً من وجبة إفطار متوازنة، إلا أن تركيبتهما من الكربوهيدرات والبروتين والدهون تؤثر على سكر الدم بطرق مختلفة. إليك مقارنة بينهما وما ينبغي مراعاته عند اختيار وجبتك الصباحية.

البيض المخفوق مقابل خبز التوست بزبدة الفول السوداني


يختلف البيض المخفوق وخبز التوست بزبدة الفول السوداني من حيث محتواهما الغذائي.

الكربوهيدرات
تُعد الكربوهيدرات العامل الأكثر تأثيراً على مستويات سكر الدم؛ إذ تتحلل لتتحول إلى سكريات -وأهمها الجلوكوز- التي تُمتص في مجرى الدم وتؤدي إلى ارتفاع سكر الدم.

أما الكربوهيدرات المكررة، كالخبز الأبيض، فهي تفتقر إلى العناصر الغذائية التي تبطئ عملية امتصاص السكر، مثل الألياف والبروتين. ونتيجة لذلك، تُهضم هذه الكربوهيدرات بسرعة، مما يسبب تقلبات حادة في مستويات سكر الدم.

تحتوي بيضتان كبيرتان على ما يزيد قليلاً عن غرام واحد من الكربوهيدرات، بينما تحتوي شريحتان من الخبز الأبيض مع ملعقتين كبيرتين من زبدة الفول السوداني على حوالي 30 غراماً منها. ونظراً لاحتواء خبز التوست بزبدة الفول السوداني على كمية أكبر من الكربوهيدرات، فإن تأثيره على سكر الدم يكون أكبر.

البروتين
يُعد البروتين أحد أهم العناصر الغذائية للتحكم في مستويات سكر الدم؛ فهو يعمل على إبطاء عملية الهضم، مما يؤخر إطلاق السكر في مجرى الدم. ولهذا السبب، تؤدي الوجبات الغنية بالبروتين إلى ارتفاع أكثر بطئاً واستقراراً في مستويات سكر الدم مقارنة بالوجبات الفقيرة بالبروتين.

في الواقع، تشير الدراسات إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالبروتين قبل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات -كالخبز- يمكن أن يقلل بشكل ملحوظ من مستويات سكر الدم بعد تناول الوجبة.

توفر بيضتان كبيرتان 12.6 جراماً من البروتين، بينما توفر شريحتان من الخبز الأبيض مع ملعقتين كبيرتين من زبدة الفول السوداني حوالي 14 جراماً. وعلى الرغم من أن كلاً من هاتين الوجبتين تحتوي على كمية جيدة من البروتين، إلا أنه لا يمكن اعتبارهما غنيتين جداً بهذا العنصر الغذائي.

ويمكن زيادة محتوى البروتين في أي من هاتين الوجبتين -مما يساعد في تحسين ضبط مستويات السكر في الدم- من خلال إضافة المزيد من البيض أو بياض البيض إلى طبق البيض المخفوق، أو اختيار نوع خبز يحتوي على نسبة أعلى من البروتين.

البيض المخفوق أم خبز محمص بزبدة الفول السوداني

الألياف والدهون
تُعد الألياف والدهون عنصرين غذائيين آخرين يمكن أن يؤثرا على مستويات السكر في الدم. فمثل البروتين، تساهم هذه العناصر في إبطاء عملية الهضم وامتصاص الجلوكوز في مجرى الدم، مما قد يساعد في منع حدوث ارتفاعات حادة في مستويات السكر في الدم.

وبالمقارنة مع البيض المخفوق، يوفر الخبز المدهون بزبدة الفول السوداني كمية أكبر من الألياف؛ إذ تحتوي ملعقتان كبيرتان من زبدة الفول السوداني على حوالي 3 جرامات من الألياف، بينما توفر شريحتا الخبز الأبيض حوالي 5 جرامات، في حين يخلو البيض تماماً من الألياف.

كما تحتوي كلتا الوجبتين على الدهون، لكن زبدة الفول السوداني تحتوي على كمية أكبر منها؛ حيث توفر ملعقتان كبيرتان حوالي 16 جراماً من الدهون، معظمها من الدهون غير المشبعة المفيدة لصحة القلب. وتساعد هذه الدهون في إبطاء عملية الهضم، مما يساهم بشكل أكبر في ضبط تأثير الوجبة على مستويات السكر في الدم.

وجبة إفطار البيض المخفوق زبدة الفول السوداني الكربوهيدرات خبز التوست البروتين

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