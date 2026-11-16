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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحف ركن فاروق يحتفل بـ اليوم العالمي للتسامح.. تفاصيل

متحف ركن فاروق يحتفل بـ اليوم العالمي للتسامح
متحف ركن فاروق يحتفل بـ اليوم العالمي للتسامح
محمد الاسكندرانى

نظم متحف ركن فاروق فعالية تحت عنوان "خطوات نحو متاحف دامجة"، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتسامح، لتعزيز الدمج الثقافي، وإتاحة المتاحف للجميع وتوفي فرص متكافئة للتعلم والتفاعل مع التراث.
أوضحت إدارة متحف ركن فاروق، أن الفعالية تضمنت صنع وجبات جاهزة من صنع أبنائنا من ذوي الهمم لبعض ثمار البطاطس، بالإضافة إلى تقديم فقرات فنية للفنون الشعبية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

متحف ركن فاروق


يذكر أن متحف ركن حلوان اختاره المهندس المعمارى الإيطالى أرسان جيوفان عام 1916، ليقيم عليه مكانا لتناول الشاى والاسترخاء يتبع فندق «جراند أوتيل»، وفى عام 1932 اشتراه الثرى المصرى، محمد بك حافظ، وبعدها بثلاث سنوات، رآه الملك فاروق فأعجبه المكان الواقع على الضفة الشرقية للنيل غرب مدينة حلوان، فى جنوب القاهرة، والتى اشتهرت بالهدوء، والجو النقى الصحى الخالي من التلوث، حيث المياه الكبريتية التي يقصدها البعض للاستشفاء، فاشترى فاروق هذه الأرض بمبلغ 2000 جنيه مصرى، وعهد لوزير الأشغال آنذاك، مصطفى باشا فهمى، بإنشاء الاستراحة الملكية والتي تصل مساحتها بعدما أضيف إليها من حدائق إلى 11 ألف متر مربع.
وشيدت الاستراحة الملكية على مساحة 440 مترا مربعا منها، ليتم افتتاحها فى الخامس من سبتمبر عام 1942.

ويحتوي متحف ركن الفاروق على 1596 قطعة أثرية ترجع للعصر الملكي بمصر مثل قطع مميزة من الأثاث الخاص بالاستراحة وغرف النوم و أطقم للمائدة عليها الشعار الملكي.

ويتميز متحف ركن الفاروق بزينات من اللوحات الزيتية والتماثيل والساعات ومجموعة من القطع تقليد المجموعات الفرعونية ، أبرزها مجموعة توت عنخ امون ومجموعة يويا وتويا ،والتي نقلت من إستراحة الملك فاروق بالهرم.

ويضم متحف ركن الفاروق عدة قاعات أبرزها الإستقبال، قاعة المدفأة، قاعة الطعام، الشرفة البحرية التراس الغربي الفرندة، وجناح النوم الذي يشمل غرفة نوم الملك وحمام ملحق بها، غرفة نوم الملكة وحمام ملحق بها.

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