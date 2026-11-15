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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ساعة آبل تتجسس عليك برضاك.. تجربة جريئة تكشف أسرار ميزة الذكاء الصوتي

ساعة أبل
ساعة أبل
احمد الشريف

طالما راودنا الشك بأن هواتفنا وأجهزتنا الذكية تستمع لأحاديثنا سراً، لكن ماذا لو طلبنا منها نحن ذلك صراحة؟ هذا ما يقدمه التحديث الجديد لساعات "أبل"، والذي يسمح للساعة بالاستماع لكافة حواراتك اليومية وتلخيصها لك عبر الذكاء الاصطناعي.

ميزة اختيارية لتسجيل يومك

وبحسب تجربة عملية نشرها موقع "سي نت" (CNET) التقني، قدمت ساعات أبل (Series 12) و(Ultra 4) ميزة جديدة تسمى (Audio Intelligence). 

وتعتبر هذه الميزة ليست مفروضة عليك، بل يجب تفعيلها بنفسك، ويمكنك تشغيلها طوال اليوم، أو برمجتها لتعمل في أوقات محددة، أو تشغيلها يدوياً عند الحاجة فقط.

وتنقسم هذه الأداة إلى ميزتين أساسيتين الأولى (Siri Recap)، وتقوم بالاستماع لأحاديثك وتقديم ملخص لأهم النقاط التي دارت فيها. 

والثانية (Live Rewind)، وهي ميزة سريعة تقدم لك تفريغاً نصياً لآخر 15 ثانية من أي محادثة في حال فاتك سماع شيء مهم.

هل هي مفيدة أم مخيفة؟

وخلال فترة التجربة التي استمرت أسبوعين، كشف الموقع عن نتائج متباينة. فميزة "الإعادة الحية" (Live Rewind) لم تكن عملية جداً، حيث يسهل أن تطلب من الشخص إعادة ما قاله بدلاً من الضغط على زر الساعة لانتظار النص المكتوب.

أما ميزة التلخيص (Siri Recap) فقد أثبتت جدارتها خلال اجتماعات العمل الرسمية، حيث لخصت الأرقام والمعلومات بدقة. 

ولكنها فشلت بشكل كوميدي في الحياة اليومية العادية. ففي إحدى المرات، لخصت الساعة حديثاً عابراً عن توصيل الأطفال للمدارس، واختلطت عليها الأسماء لدرجة أنها طلبت من المستخدمة اصطحاب طفل آخر غير طفلها!

فوضى الذكاء الاصطناعي

ولاحظت التجربة أن "سيري" يواجه صعوبة في التفرقة بين المحادثات الجادة والعابرة. 

فقد دمج ملخصاً لحوار طبي جاد مع صديقة، بملخص آخر يخص مشاجرة طريفة مع الأطفال حول سكب العصير، ليقدم تقريراً غريباً يجمع بين المرض والعصير.

بل وصل الأمر إلى قيام الساعة بتلخيص حوارات تدور داخل مسلسل تلفزيوني كان يعرض في منتصف الليل.

ونصح التقرير في النهاية بعدم ترك هذه الميزة تعمل طوال اليوم لتجنب الفوضى واستهلاك البطارية. 

والأفضل تشغيلها فقط قبل الاجتماعات المهمة أو المواعيد الطبية لتدوين الملاحظات، مع ضرورة إعلام الحاضرين بأنك تستخدم ميزة للتسجيل الصوتي احتراماً لخصوصيتهم.

ساعة أبل الذكاء الاصطناعي Audio Intelligence Ultra 4 Series 12 Siri

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