مصادر لـ"صدى البلد": محمد عبد العليم داوود الأقرب لرئاسة برلمانية الوفد بالنواب

قالت مصادر داخل حزب الوفد عن أن النائب محمد عبد العليم داوود هو الأقرب لتولي منصب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب.

وكشفت المصادر لـ"صدى البلد" عن أبرز الأسماء المرشحة لرئاسة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب.

وأكدت المصادر أن هذه الأسماء هي النائب محمد عبد العليم داوود والنائب أيمن محسب والنائب ياسر الهضيبي والنائبة نشوى الشريف.

وكانت قد كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن تأجيل موعد إجراء الانتخابات على منصب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، التي كان من المقرر إجراؤها خلال اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد غدا إلى ما بعد انتخابات المكتب التنفيذي مع استمرار النائب محمد عبد العليم داوود قائما بعمل رئيس الهيئة البرلمانية للوفد.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تم تأجيل موعد إجراء الانتخابات على منصب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب ، نظرا لابداء اكثر من نائب رغبته في الترشح لرئاسة الهيئة البرلمانية.