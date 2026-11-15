وزيرة الإسكان: إحنا مش بنبني حيطان وعمارات.. إحنا بنبني حياة كاملة للمواطنين

أكدت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروعات الإسكان لا تقتصر على بناء الوحدات السكنية والعمارات، وإنما تستهدف إنشاء حياة متكاملة للمواطنين، تتوافر فيها مختلف مقومات المعيشة، مشيرة إلى أن اختيار موقع إجراء الحوار جاء لما يتميز به من مساحات خضراء ومناطق واسعة ووحدات سكنية مخصصة لمحدودي الدخل.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الدولة لا تبني مجرد جدران أو عمارات، قائلة: «إحنا مش بس بنبني حيطان ولا بنبني عمارات.. إحنا بنبني حياة كاملة لكل المواطنين»، موضحة أن المقصود هو حياة يعيش فيها الإنسان بصورة متكاملة، ويستطيع فيها توصيل أبنائه إلى مدارسهم والذهاب إلى عمله، بما يوفر حياة مناسبة لكل مواطن على اختلاف مستوياته.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن الزيارة جاءت اليوم إلى مشروع مخصص لمحدودي الدخل، لكنها أكدت اعتزازها بجهود الوزارة في بناء وحدات سكنية لجميع المواطنين والفئات، قائلة: «جايز نكون جينا عند محدودي الدخل اليوم، لكننا بنفتخر إننا بنبني وحدات لكل الناس ولكل المستويات».